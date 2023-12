Fußballkreis Gelsenkirchen sagt den kompletten Spieltag ab

Der Fußballkreis Gelsenkirchen hat alle für diesen Sonntag angesetzten Spiele abgesagt. Betroffen sind die Kreisligen A, B und C.

Gelsenkirchen. Im Fußballkreis Gelsenkirchen wird an diesem Sonntag kein Fußball gespielt. Die meisten Partien können eine Woche später nachgeholt werden:

Im Fußballkreis Gelsenkirchen wird an diesem Wochenende nicht gespielt. Die Spieltage in den Kreisligen wurden komplett abgesagt. Betroffen von der Entscheidung des Fußballkreises sind auch die Vereine in Gladbeck und Kirchhellen.

Hintergrund ist, dass Gelsensport schon am Samstag alle Fußballplätze in Gelsenkirchen gesperrt hat. „Wir wollten eine Einheitlichkeit“, erklärt Gerd Eschenröder den Entschluss des Fußballkreises Gelsenkirchen, auch die Spiele abzusagen, die nicht auf Gelsenkirchener Sportanlagen ausgetragen werden sollten. Der stellvertretende Vorsitzende des Fußballkreises weiter: „Die ausgefallenen Spiele sind für den kommenden Sonntag neu angesetzt.“

Einige Nachholspiele werden erst 2024 ausgetragen

Der kommende Sonntag war vom Fußballkreis als offizieller Nachholspieltag angesetzt worden. Das bedeutet jedoch auch, dass nicht alle an diesem Wochenende abgesagten Spiele kurzfristig nachgeholt werden können.

Michael Große, Vorsitzender des Fußballkreises, erklärt: „Wir hatten ja schon in den Vorwochen Spielverlegungen für den kommenden Sonntag. Außerdem spielen wir in einigen Ligen mit einem 18er-Schlüssel. Da ist der 10. Dezember noch ein offizieller Spieltag. Wir werden deshalb wohl mit einigen Nachholspielen ins neue Jahr gehen. Die Partien müssen dann Anfang Februar gespielt werden.“

