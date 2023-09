79 Fotos: So liefen die Finals der Jugend-Stadtmeisterschaft

Bottrop. Das Wochenende stand bei den Tennis-Stadtmeisterschaften ganz im Zeichen der Jugendlichen. Alle Ergebnisse und viele Fotos von den Endspielen.

Eigentlich steigen die Kirchhellener Festspiele aktuell beim Brezel- und Schützenfest, doch auch bei den Jugendfinals der Bottroper Tennis-Stadtmeisterschaften feierten die Nachwuchstalente aus Kirchhellen und Grafenwald eine Titelparty.

Drei Einzel- und zwei Doppelerfolge gingen in den Bottroper Norden. Lara Stanzek, Antonius Schmücker, Taisilla Brazhko und Luis Sauerbacher trugen sich gleich doppelt in die Siegerliste ein.

U18-Junioren

Lennox Nickel - Emil Zappe 6:4, 6:0

Im U18-Feld sorgten mit Lennox Nickel (TC Blau-Gelb Eigen) und Emil Zappe (TC VfB Kirchhellen) zwei nominelle U16-Spieler für Furore. Nach einem ausgeglichenen ersten Satz, den Lennox Nickel knapp mit 6:4 für sich entscheiden konnte, verschärfte der Seriensieger das Tempo und schnappte sich mit einem 6:0 den Titel in der Königsklasse der Junioren.

U16-Junioren

Benjamin Neis - Lennox Nickel 6:3, 1:6, 10:4

Mit seiner mutigen Spielweise belohnte sich Benjamin Neis (VfL Grafenwald) im Match-Tiebreak und überraschte mit dem Titelgewinn in der U16-Konkurrenz. Lennox Nickel gelang es nicht an seine Leistung aus dem U18-Finale anzuknüpfen und so musste er sich in seinem zweiten Einzelendspiel mit dem Vizetitel begnügen.

Statdmeisterschaften Tennis 2023 Statdmeisterschaften Tennis 2023 Eindrücke von den Endspielen der U12 Mädchen, U14 Jungen und U18 Jungen sowie weiten Spielen bei den Stadtmeisterschaften. Foto: Jonas Richter

U16-Juniorinnen

Lara Stanzek - Nicole Radeva 6:1, 6:2

Favoritensieg für Lara Stanzek (TC Heide). Gegen ihre Doppelpartnerin Nicole Radeva (TC Blau-Gelb Eigen) setzte sie sich mit 6:1 und 6:2 durch und verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr.

U14-Junioren

Luis Sauerbach - Benjamin Neis 6:0, 6:3

Nachdem er mit Fred Westphal und Leander Neus bereits zwei der gesetzten Spieler im Feld der U14-Jungen besiegen konnte, entzauberte Luis Sauerbach (KTC In Himmel) im Finale mit Benjamin Neis (VfL Grafenwald) auch die Nummer eins der Setzliste. Mit einem 6:0 und 6:3 trug er sich erstmals im Einzel in die Siegerlisten der Tennis-Stadtmeisterschaften ein.

U14-Juniorinnen

Ava Lissek – Emilia Wozniak 7:5, 6:3

Gegen die zwei Jahre jüngere Emilia Wozniak (TV Blau-Weiß Bottrop) gewann Ava Lissek (TC Eigen-Stadtwald) den Titel bei den U14-Mädchen und bescherte damit auch dem Turnierausrichter einen Erfolg bei den Jugendtitelkämpfen.

Tennis Stadtmeisterschaft Endspiele bei TC Eigen-Stadtwald Tennis Stadtmeisterschaft Endspiele bei TC Eigen-Stadtwald Am 03.09.2023 fanden die Endspiele Jugend der Tennis-Stadtmeisterschaften beim TC Eigen Stadtwald statt. Hier Emilia Wozniak Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

U12-Junioren

Antonius Schmücker - Tilman Büscher 6:1, 7:6

Im gut besetzten U12-Feld standen sich mit Antonius Schmücker (KTC In Himmel) und Tilman Büscher (TC Heide) die Nummer eins und zwei der Setzliste gegenüber. Antonius Schmücker kam zunächst zu einem souveränen Satzgewinn, ehe sich Tilmann Büscher am frühen Sonntagmorgen mit jedem Ballwechsel zurück in die Partie auf dem Centre Court kämpfte. Folgerichtig ging es im zweiten Satz in den Tiebreak, den Antonius Schmücker schließlich in der Verlängerung für sich entscheiden konnte.

Krichel scheiter an Steffen Bei den Erwachsenen stehen in den kommenden Tagen die entscheidenden Partien auf dem Programm. In sämtlichen Altersklassen werden die Finalteilnehmerinnen und Finalteilnehmer gesucht, die dann am kommenden Wochenende um die begehrten Silberbarren spielen. Nicht mehr mit dabei ist dann der im Herrenfeld an Position vier gesetzte Leonard Krichel. Er unterlag am Sonntag etwas überraschend dem Stadtwälder Jakob Steffen mit 1:6 und 3:6.

U12-Juniorinnen

Taisilia Brazhko – Emilia Wozniak 6:4, 4:6, 10:7

Im spannendsten Endspiel der diesjährigen Jugend-Titelkämpfe lieferten sich Taisilia Brazhko (TC Blau-Gelb Eigen) und Emilia Wozniak (TV Blau-Weiß Bottrop) tolle Ballwechsel auf einem hohen Niveau. Nach 6:4 und 4:6 ging es folgerichtig in den Match-Tiebreak, in dem Taisilia Brazhko das glücklichere Ende für sich hatte.

U10-Junioren

Lorenz Bierenfeld – Till Steinmann 6:1, 6:0

Strahlender Sieger bei den U10-Junioren wurde Lorenz Bierenfeld vom TC Waldhof. Nach zwei erfolgreichen Gruppenspielen und dem Sieg im Halbfinale belohnte sich der Zehnjährige im Endspiel für seinen Trainingsfleiß. Mit 6:1 und 6:0 sicherte er sich den Titel in der jüngsten Altersklasse. Doch auch mit Till Steinmann (KTC In Himmel) als Vizemeister wird in der Zukunft zu rechnen sein.

U10-Juniorinnen

In den Gruppenspielen bei den U10-Mädchen gewann Taisilia Brazhko ihren zweiten Einzeltitel. Dabei gab das Nachwuchstalent, das beim TC Blau-Gelb Eigen eine sportliche Heimat gefunden hat, kein einziges Spiel ab. Der zweite Platz ging an Eloisa Köhne. Dritte wurde Martha Cazin.

U16-Juniorinnen Doppel

Den Rivalinnen im Einzelfinale war im gemeinsamen Doppel nicht beizukommen. Lara Stanzek und Nicole Radeva dominierten die Doppelkonkurrenz in der Altersklasse U16 nahezu nach Belieben. Beide Partien entschieden sie ohne Spielverlust für sich. Dahinter platzierten sich Ava Lissek und Asya Madenbas.

U16-Junioren Doppel

In den Gruppenspielen im U16-Doppel triumphierten Sander Kalthoff und Fynn Hetkämper vom VfL Grafenwald. Im entscheidenden Duell konnten sie sich gegen Maddox und Lennox Nickel mit 6:2 und 6:3 behaupten und machten somit den gemeinsamen Titelgewinn perfekt. Der dritte Platz ging an Benjamin Neis und Emil Zappe.

U14-Junioren Doppel

Sauerbach/Schmücker – Brach/Neus 6:2, 6:7, 10:5

Im Doppelfinale der U14-Junioren holten Luis Sauerbach und Antonius Schmücker einen weiteren Titel für den KTC In Himmel und krönten sich selbst zu Doppel-Stadtmeistern, nachdem beide bereits im Einzel erfolgreich waren. Gegen Elyas Brach und Leander Neus vom TC Eigen-Stadtwald mussten sich die beiden Kirchhellener allerdings mächtig strecken. Erst nach 6:2, 6:7 und 10:5 durften sie die verdienten Glückwünsche entgegennehmen.

