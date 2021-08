Wichtige Personalie bei Wattenscheid 09: Britscho verlängert

Wattenscheid. Das Trainerteam des Fußball-Oberligisten verlängert bis 2023 bei Wattenscheid 09. Sportlich konnte Britscho dabei noch nicht viel zeigen.

Dafür, dass Christian Britschoseit April 2020 Cheftrainer des Fußball-Oberligisten Wattenscheid 09 ist, hat er noch kaum Ergebnisse vorzuweisen. Aufgrund der Corona-Pandemie stand Britscho in 16 Monaten erst bei neun Punktspielen an der Linie, aus denen gab es 14 Punkte. Aber gerade sein Wirken in dieser komplizierten Phase hat die Verantwortlichen voll überzeugt: Am Montag gab die SG 09 bekannt, den Vertrag mit Britscho und seinem Co-Trainer Timo Janczak vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert zu haben.

Wattenscheid 09: Britscho hat sich komplett in den Dienst des Vereins gestellt

Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo wird in der Vereinsmitteilung zitiert: „Wir sind mit der Arbeit des Trainerteams ausgesprochen zufrieden. Trotz der schwierigen Umstände einer coronabedingten langen Pause haben Christian Britscho und Timo Janczak sich komplett in den Dienst des Vereins gestellt und ganz entscheidend an der Gestaltung des Kaders für die kommende Saison mitgewirkt. Wir sind daher froh, dass die beiden uns langfristig zur Verfügung stehen werden.“

Britscho startete in Wattenscheid quasi bei Null, nach der Insolvenz und dem Rückzug aus der Regionalliga übernahm er die Verantwortung für den Neuaufbau in der Oberliga – der durch den Saisonabbruch unterbrochen wurde. Die Entwicklung soll aber weitergehen. Die Vorbereitung läuft bis jetzt sehr positiv, mit der Trainingslager in Jülich am vergangenen Wochenende war Britscho mehr als zufrieden. Dort wurde auch die Vertragsverlängerung festgezurrt.

Wattenscheid 09: Britscho hat sich komplett in den Dienst des Vereins gestellt

Britscho: „Ich bin glücklich über das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit den Weg der SG Wattenscheid 09 weiter mitgestalten zu können. Die eingeschlagene Marschroute finde ich richtig und wichtig für den Verein.“ Sein Ziel für die kommenden zwei Jahre, in denen er hoffentlich deutlich öfter an der Linie stehen wird: „Es soll eine kontinuierliche Steigerung erreicht werden. Die Spieler sollen auf und neben dem Platz die nächsten Schritte machen. Ich freue mich daher sehr, auch in Zukunft Teil dieses coolen Vereins zu sein.“

Ihr nächstes Spiel bestreitet die SG Wattenscheid 09 am Freitag, dann ist zum Test der Bochumer Westfalenligist Concordia Wiemelhausen zu Gast. (phz)

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den VfL-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum