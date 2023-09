Wasserball: BW Bochum mit neuer Kapitänin und höheren Zielen

Bochum. Saisonstart in der Wasserball-Bundesliga der Frauen – und für BW Bochum zeigt sich gleich früh, wie weit die deutsche Spitze noch entfernt ist.

Das Auftaktspiel der Wasserballbundesliga steht an: Die Wasserballerinnen des SV Blau-Weiß Bochum treffen auf den amtierenden deutschen Meister Wasserfreunde Spandau 04 (Sa., 30. September, 16 Uhr, Unibad Bochum-Querenburg). Dabei gibt es bei den Bochumerinnen frischen Wind durch einen Kapitänswechsel: Jana Stüwe führt statt Felicitas Guse das Team in die Saison.

„Siebeneinhalb Jahre lang durfte ich die blau-weißen Farben als Kapitänin durch Höhen und Tiefen führen. Vier Trainer haben mir das Vertrauen als Kapitänin geschenkt. Und ich habe diese Mannschaft stets mit Stolz angeführt. Jetzt ist es an der Zeit, Platz für die jüngere Generation zu machen“, sagt Felicitas Guse, die ihrer Nachfolgerin große Vorschusslorbeeren gibt: „Jana musste sofort, als sie zu uns in das Bundesligateam kam, Verantwortung übernehmen. Mittlerweile ist sie die Leaderin bei uns im Team und ich freue mich auf viele erfolgreiche Jahre mit ihr und dem jungen Team!“ Und dieses Team hat auch neue Ziele.

SV Blau-Weiß Bochum holte zweimal in Folge Bundesliga-Bronze

In der vergangenen Saison belegten die Bochumerinnen den dritten Tabellenplatz und erreichten damit ihr Saisonziel, sich unter den besten drei Deutschlands zu etablieren. „Wir möchten uns in dieser Saison gerne verbessern“, sagt Bochums Trainerin Olexandra Mironenko.

In diesem Jahr beginnt die Saison für Bochum sehr früh, eigentlich war das erste Spiel erst Ende Oktober erwartet worden. Die Vorbereitung auf die Saison verlief zwar reibungslos, aber das geplante Trainingslager in den Herbstferien steht noch aus. Im Trainingslager in Ungarn soll die Vorbereitung abgeschlossen werden. Mironenko erklärt: „Wir starten gleich mit einem Kracher. Unsere Vorbereitung ist bisher sehr gut gelaufen, aber wir befinden uns auf einem ganz anderen Trainingsstand als Spandau. Spandau ist beispielsweise durch die Champions League bereits im Spielrhythmus.“

Mira Tsenov wechselte aus Esslingen nach Bochum

Beim SV Blau-Weiß Bochum gab es nur wenige Neuerungen im Kader. Es gab nur einen Neuzugang, Mira Tsenov kam vom SSV Esslingen ans Wiesental. Und dazu hat eben Felicitas Guse nach 7,5 Jahren als Kapitänin ihre Kapitänsbinde an Jana Stüwe weitergegeben. „Feli war es sehr wichtig, dass sie das Amt an Jana weiter gibt, das war sehr schön. Für Jana ist das das erste Spiel als Kapitänin, wir gehen davon aus, dass das nochmal einen neuen Ruck durch die Mannschaft schickt. Gegen Spandau wollen wir uns einfach gut verkaufen und ihnen das Leben schwer machen“, sagt Mironenko.

Am 28. Oktober geht es dann mit dem Heimspiel gegen Eimsbüttel weiter. Auch die Männer starten erst Ende Oktober in ihre Bundesliga-Comeback-Saison.

