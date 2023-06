Vier Bundesliga-Teams! So plant der SV Blau-Weiß Bochum

Bochum. Viel Arbeit, aber auch viel Spitzen-Wasserball warten auf den SV Blau-Weiß. Ein Einblick in die Planungen zu Trainern, Finanzen und Neuzugängen.

Die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum haben den Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht. Jetzt spielen gleich vier Mannschaften des Vereins in den jeweils höchsten Ligen Deutschlands. Die Bochumer Wasserballerinnen sind bereits seit Jahren ein etablierter Bestandteil der Bundesliga, in der vergangenen Saison belegten sie den dritten Platz. Auch die männliche U18 gewann Bundesliga-Bronze.

In der nächsten Saison wird zusätzlich ein U16-Mädchen-Team in einer Bundesliga-Nachwuchsrunde für Bochum an den Start gehen. „Es kommt jetzt viel Arbeit auf uns zu, aber es läuft bereits alles auch Hochtouren. Der Verein freut sich riesig, kein anderer Verein in Deutschland hat vier Mannschaften auf diesem Niveau“, sagt Bochums Wasserball Abteilungsleiter Frank Lerner.

SV Blau-Weiß Bochum: Mironenko bleibt, Gespräche mit Charachles laufen

Die Planungen laufen längst. Die Trainersituation etwa war für die Bochumer in der vergangenen Saison ein Auf und Ab. Erst als zum Jahreswechsel Evangelos Charachles bei Blau-Weiß anfing, hatte das Männer-Team einen fest Trainer.

Das soll nicht noch einmal passieren, Lerner hat in den ersten Gesprächen auch schon Ergebnisse erzielt: Olexandra Mironenko wird in der Saison 23/24 weiterhin die erste Bochumer Damenmannschaft trainieren. „Wir führen mit Evangelos Charachles noch weitere Gespräche, unsere Bereitschaft ist auf jeden Fall da, weiterhin mit ihm als Trainer unserer Herrenmannschaft zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, wir kommen da irgendwie zusammen, aber ich bin da wirklich guter Dinge. Unsere Spielphilosophie passt einfach perfekt zusammen“, sagt Lerner.

Damenmannschaft ist zurück in der nationalen Spitze - Trainingslager in Ungarn

Das langfristige Ziel für die Damenmannschaft war es, sich unter den drei besten Mannschaften zu etablieren. Jetzt wurden sie das zweite Mal in Folge Dritter in der Bundesliga. „Jetzt sind wir ein wirklich ernstzunehmender Gegner an der Spitze Deutschlands“, sagt Lerner. Der Verein stellt regelmäßig Teams für die Nationalmannschaft ab, Antonia Merkel und Jana Stüwe gehörten zur Mannschaft, die am Wochenende in Portugal die EM-Qualifikation perfekt machten.

Um sich in der nächsten Saison weiterhin behaupten zu können, steht auch schon ein straffer Vorbereitungsplan für die Mannschaft an: Die Wasserballerinnen fahren für ein Trainingslager für acht Tage nach Ungarn, um sich mit einigen der stärksten Mannschaften Europas zu messen. „In Ungarn gibt es so viele mögliche Top-Mannschaften als Testspielgegner, da können wir fast jeden Tag ein Spiel einplanen. Und das alles unter Top-Bedingungen, das wird uns weit bringen“, sagt Lerner. Im August steht dann noch ein Turnier in den Niederlanden zum Einstieg in die Saison an.

Zum zweiten Mal in Folge Bundesliga-Bronze: Der SV Blau-Weiß bochum in der Wasserball-Frauen-Bundesliga. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Die Euphorie des Aufstiegs der Herrenmannschaft in die Bundesliga könnte zwar bald durch die zusätzlich entstehenden Kosten auch gedämpft werden, aber Frank Lerner bleibt zuversichtlich: „Wir haben vorsichtig kalkuliert und hoffen auch noch den einen oder anderen Sponsoren gewinnen zu können. Wir haben auch noch ein paar Gespräche, immerhin ist das jetzt wirklich Top-Sport.“

Verein bleibt sich treu: Nicht viel Geld für Neuzugänge ausgeben

Auch für das kommende Wechselfenster hat der Verein bereits Gespräche geplant. Obwohl für neue Spieler nicht viel Geld eingeplant ist, der Verein bleibt sich da treu. Lerner erklärt, wie er beim möglichen Neuzugängen punkten will: „Wir sind schon gefragt, sparsam mit dem Budget umzugehen, aber wir bieten den Spielern hier wie schon in der Vergangenheit ja weitaus mehr, wie zum Beispiel Ausbildungsmöglichkeiten und eine unglaubliche Atmosphäre. Bei den Männern möchten wir noch zwei bis drei Verstärkungen, aber wenn der Kader so bleibt, brauchen wir auch gar nicht mehr.“

Zusätzlich soll der Kader durch Spieler aus der U18 ergänzt werden. Einige von ihnen durften bereits im Turnier zeigen, was sie können, und haben das Trainerteam der Seniorenmannschaft überzeugt.

Die U16-Mannschaft der Mädchen wird nächste Saison im DSV-Nachwuchscup antreten. Der Nachwuchscup ist in einem Turniersystem aufgebaut und wird als Vorbereitung auf die Bundesliga angesehen. „In unserer Jugend haben wir wirklich sehr gute Spielerinnen, sie sind bereit, sich mit den Besten ihres Alters zu messen. Wir freuen uns alle riesig auf die nächste Saison und sind stolz darauf, was wir hier in Bochum aufgebaut haben“, sagt Lerner.

