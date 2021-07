VfL Sparkassen Stars Bochum holen Kameric aus Bernau

Bochum. Am Montag beginnt die Vorbereitung, bis dahin soll der Kader des Bochumer ProA-Teams komplett sein. Kameric ist dabei gleich doppelt wertvoll.

Zugang Nummer drei ist da und wo in der Bochumer Rundsporthalle die Körbe hängen, das weiß er auch schon: Abdulah Kameric kommt vom ProB-Team Lok Bernau zu den VfL Sparkassen Stars Bochum. Im direkten Duell hinterließ er mit 16 Punkten schon Eindruck in der Rundsporthalle.

Das war nicht das erste Mal, das der auf beiden Guard-Positionen einsetzbare Kameric den Bochumer Verantwortlichen auffiel. „Wir hatten Abi bereits während der letztjährigen ProB-Saison auf unserem Radar, da er eine sehr dominante und sichere Rolle für seine erst 20 Jahre in Bernau gespielt hat und man sein Talent sehr gut erkennen konnte“, sagt Sparkassen-Stars-Geschäftsführer Tobias Steinert.

VfL Sparkassen Stars Bochum: Neuzugang Kameric gilt als Deutscher

„Sein Erfolgshunger, seine Arbeitseinstellung und sein Talent machen ihn für uns zu einem sehr interessanten Spieler, der uns und dem Team helfen wird“, freut sich Coach Felix Banobre auf Kameric, der in der vergangenen ProB-Saison im Schnitt 11,8 Punkte machte.

Kameric ist 1,93 Meter groß, wurde in Seattle in den USA geboren und wird Anfang August 21 Jahre alt. Aufgrund der Wurzeln seiner Eltern spielt er für die Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas, war für diese auch in der Olympia-Qualifikation aktiv.

In der ProA gilt Kameric aber als Deutscher: Da er seit 2016 in der Jugendabteilung von Alba Berlin ausgebildet wurde, gilt Kameric als sogenannter „homegrown“ Spieler – in der Pro A müssen mindestens zwei deutsche Spieler auf dem Parkett stehen. Steinert: „Dieser Status als deutscher Spieler macht ihn in unserer Rotation noch einmal wertvoller. Ich bin mir sicher, dass er hier in Bochum den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird.“

Vorbereitungsstart am 2. August

Am kommenden Montag startet das Team um Coach Banobre in die Vorbereitung. Bis dahin soll der Bochumer Kader mit weiteren Zugängen komplett sein.

