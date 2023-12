SV BW Bochum: Wie reagieren die Teams auf die Niederlagen?

Bochum. Beide Mannschaften des SV Blau-Weiß waren zuletzt nicht erfolgreich. Bei den Männern naht aber Verstärkung in Form von Neuzugängen.

Für den SV Blau-Weiß Bochum stehen am Samstag wieder zwei Bundesligaspiele an, beide auswärts. Die Wasserballerinnen treffen in ihrem letzten Spiel des Jahres auf den SSV Esslingen, die Herren spielen gegen den Düsseldorfer SC 1898. Bochums Urgestein Viviane Hohenstein schickt eine Nachricht an ihre Mannschaft.

In ihrem letzten Spiel, dem Derby gegen den SV Bayer Uerdingen 08, waren die Bochumerinnen nicht in ihrer besten Form und unterlagen 7:10. Mit dieser Niederlage hatten die Bochumerinnen besonders zu kämpfen. „Natürlich waren wir nach der Niederlage gegen den SV Bayer Uerdingen 08 alle bedrückt. Dennoch bringt uns nichts davon ab, unser gemeinsames Ziel, Zweiter zu werden, zu erreichen. Wir sind hoch motiviert und bündeln unsere gesamte Energie erstmal auf unser nächstes Spiel“, sagt Viviane Hohenstein.

SV Blau-Weiß Bochum: Hohenstein setzt auf Teamwork

Hohenstein ist Centerspielerin und aus den Bochumer Reihen nicht mehr wegzudenken. Bereits seit 2006 spielt die Nummer drei für den SV Blau-weiß Bochum. In den letzten Jahren hatte Hohenstein mit einigen Verletzungen zu kämpfen, bis heute strapazieren diese Verletzungen das Training der Bochumerin. „Sie ist für mich nach wie vor eine der technisch am besten ausgebildeten Spielerinnen in Deutschland. Man sieht, dass sie eine absolute Top-Athletin und Teamplayerin ist. Deshalb ist sie momentan aus unserem Spiel nicht wegzudenken“, sagt Bochums Wasserballwart Frank Lerner.

Viviane Hohenstein vom SV Blau-Weiß Bochum- Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

In ihrem nächsten und letzten Spiel des Jahres treffen die Bochumerinnen auf den SSV Esslingen (Sa., 02. Dezember, 14 Uhr, Stuttgart). Viviane Hohenstein glaubt an einen Sieg gegen Esslingen und richtet motivierende Worte an ihre Mannschaft: „Ich wünsche mir für meine Mannschaft, dass wir unser Potenzial und unsere Leidenschaft in unser letztes Spiel des Jahres stecken und alles geben, um dem Saisonziel näherzukommen, dieses Jahr Silber zu holen! Teamwork makes the Dream work.“

Männerteam wartet noch auf den ersten Erfolg

Die Herren des SV Blau-Weiß warten noch auf ihren ersten Sieg in der Bundesliga Gruppe B. „Wir dürfen unseren Niederlagen nicht hinterher trauern und müssen aus unseren Fehlern lernen. Uns fehlen momentan krankheitsbedingt immer noch Spieler und unsere Bank ist nicht breit genug, um das zu kompensieren“, sagt Lerner.

Für eine breitere Bank sollen in Zukunft zwei weitere Spieler Abhilfe verschaffen. Mats Hildebrand und Mats Lerner haben beide schon erfolgreich bei Bochum gespielt. Die beiden Wasserballer werden in ihrem nächsten Spiel aber wahrscheinlich noch nicht zum Einsatz kommen.

Im nächsten Spiel treffen die Wasserballer auf den Düsseldorfer SC 1898 (Sa., 02. Dezember, 18 Uhr, Düsseldorf). Lerner: „Düsseldorf ist gut eingespielt, da müssen wir aufpassen, aber wenn wir da einfach normal spielen, können wir das schaffen. Die Jungs habens drauf und sind gut, sie müssen nur abrufen, was sie können.“

