SV BW Bochum: Wasserballerinnen wollen Ausrufezeichen setzen

Bochum. Die Wasserballerinnen des SV BW Bochum wollen in der Bundesliga oben mitspielen. Im ersten Auswärtsspiel geht es nach Hannover.

In der Bundesliga wollen die Wasserballerinnen des SV Blau-Weiß Bochum wieder ganz oben mitspielen. Ihr nächstes Ligaspiel gegen die Wassersportfreunde von 1898 Hannover, soll wegweisend für diese Saison werden.

Das Spiel des SV Blau-Weiß Bochum gegen Hannover ist Bochums erstes Auswärtsspiel der Saison und soll zeigen, wo die Bochumerinnen mit ihrer Leistung stehen. „In dieser Saison sind alle Mannschaften relativ eng beieinander, deshalb wird das Spiel noch einmal richtig herausstellen, wo wir stehen und ob wir uns richtig eingeschätzt haben“, sagt Bochums Team-Managerin Christina Stüwe.

In Bochums letzten Spiel gegen den ETV Hamburg mussten einige Spielerinnen im Kader angeschlagen spielen, im Laufe dieser Woche waren bis auf zwei Spielerinnen allerdings alle wieder für das Training bereit. Stüwe: „Natürlich könnte es ein Problem werden, dass so viele Spielerinnen erst so kurzfristig wieder fit geworden sind, aber wir denken, dass die Vorbereitung gut genug war, dass bis zum Spiel alle wieder auf ihren eigentlichen konditionellen Stand sind.“

Hannover ist für SV BW Bochum eine Herausforderung

In vergangenen Begegnungen war Hannover nie ein einfacher Gegner für die Bochumerinnen. In dieser Saison hat Hannover seinen Kader erweitert, das stellt die Bochumerinnen vor eine weitere Herausforderung. „Es wird schwer, Hannover können wir noch nicht einschätzen, sie haben uns immer schon Probleme gemacht, jetzt haben sie einige neue Spielerinnen im Team und wir können nicht sagen, wie sie jetzt spielen“, sagt Stüwe.

Trotz der Schwierigkeiten geht Bochum laut Stüwe mit einem bestimmten Ziel in das Spiel: „Wir wollen gewinnen und ein Ausrufezeichen in Richtung der Saison setzen.“

