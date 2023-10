SV BW Bochum: Frauen gewinnen, Männer sind erster Letzter

Die Frauen des SV BW Bochum gewannen zum Start in die Bundesliga gegen den ETV Hamburg.

Bochum. Für die Wasserball-Teams des SV BW Bochum hat die Saison begonnen. Die Frauen überzeugten, die Männer zahlten in der Bundesliga Lehrgeld.

Die intensive Vorbereitung der Wasserballerinnen des SV Blau Weiß Bochum hat sich bezahlt gemacht. Gegen den ETV Hamburg gewannen die Bochumerinnen ihr erstes Bundesligaspiel der Saison, knapp mit 16:13.

SV Blau-Weiß Bochums Wasserballerinnen wollten, nach ihrem Trainingslager in Ungarn, im Spiel gegen den ETV zeigen, was sie gelernt haben und gewinnen. Sie starteten überlegen in das erste Viertel und beendeten es mit einer 7:2-Führung. „Ich war stark davon beeindruckt, wie die Mannschaft das erste Viertel gespielt hat. Sie waren wie eins, konzentriert, helfend, selbstbewusst, siegesbewusst”, sagt Bochums Teammanagerin Christina Stüwe.

Nach dem ersten Viertel machten sich allerdings Probleme in den Bochumer Reihen bemerkbar. Einige Bochumer Spielerinnen hatten schon vor dem Spiel mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Stüwe: „Leider hatten einige Mädchen der Start-7 in den letzten beiden Tagen vor dem Spiel gesundheitliche Probleme und waren deshalb nicht fit genug, das gesamte Spiel in dem hohen Tempo des ersten Viertels zu spielen.“

er ETV machte Bochum im weiteren Spielverlauf noch einige Probleme, die Bochumerinnen ließen aber nicht locker und sicherten sich den Sieg.

Drei Spielerinnen haben Bochums Trainerin besonders beeindruckt: Kateryna Babac, Jana Stüwe und Felicitas Guse. Kataryna Babac hat besonders mit ihrem Kampfgeist für ihre Mannschaft überzeugt. Torhüterin Felicitas Guse glänzte mit ihrer Leistung im Tor und brachte das Team zusätzlich einige Male mit ihren Pässen nach vorn. Für ihre Trainerin hat Kapitänin Jana Stüwe die Mannschaft zum Sieg geführt. Felicitas Guse teilt diese Meinung: „Jana hat auf jeden Fall einen großen Anteil an dem Sieg, der enorm wichtig für uns war.”

Das nächste Bundesligaspiel der Bochumerinnen findet in zwei Wochen gegen die Wassersportfreunde1898 Hannover statt (Sa., 11. November, 16.30 Uhr, Hannover).

SV Blau-Weiß Bochum : ETV Hamburg 16:13

Viertel: 7:2, 1:3, 6:5, 2:3

Bochum: Guse, Kochannek, Hohenstein, Khmil (2), Schulz, Clausmeyer (1), Babak (1), Tzenov, Wolff, Dimitrova (4), Stüwe (7), Hildebrand (1), Trieba

In ihrem ersten Bundesligaspiel trafen die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum auf einen der Titelfavoriten, den Duisburger SV 1898. Gegen den deutlich stärkeren Gegner mussten die Bochumer sich 12:18 geschlagen geben.

Im ersten Viertel gab Duisburg den Bochumern einen harten Einstieg in die Bundesligasaison. Mit einem 3:8-Rückstand gingen die Teams ins zweite Viertel. Das zweite Viertel entschied Duisburg wesentlich knapper mit 4:3 für sich.

Die letzten beiden Viertel endeten zwar Unentschieden, brachten die Bochumer allerdings nicht mehr entscheidend näher an die Duisburger heran. „Wir hatten einen wirklich kalten Start gegen eine bessere Mannschaft. Defensiv haben wir viele Fehler gemacht und Duisburg viele leichte Tore beschert, auf der anderen Seite haben wir offensiv für jedes Tor geblutet“, sagte Bochums Trainer Evangelos Charachles.

SV BW Bochum ist erster Tabellenletzter der Bundesliga Gruppe B

Nach dem ersten Spieltag sind die Bochumer erster Letzter, die Duisburger erster Tabellenführer in der Gruppe B der Bundesliga, die in zunächst in zwei Gruppen ausgespielt wird. Neben Duisburg und Bochum sind auch der SVV Plauen, Bayer Uerdingen, SG Stadtwerke, SSV Esslingen, Düsseldorfer SC und der SV Würzburg in der Gruppe.

Das nächste Bundesligaspiel des SV Blau-Weiß Bochum findet im heimischen Unibad gegen den SV Bayer Uerdingen 08 statt (Sa., 4. November, 16 Uhr, Bochum). Charachles: „Als ein neues Team in der Liga wird jedes Spiel für uns hart, unser Ziel ist es, uns in jedem Spiel ein bisschen besser zu präsentieren. Gegen Uerdingen erwarte ich eine gute Reaktion darauf.“

Uerdingen gewann am ersten Spieltag beim Düsseldorfer SC mit 10:6.

Duisburger SV 1898 : SV Blau-Weiß Bochum 18:12

Viertel: 8:3, 4:3, 3:3, 3:3

Bochum: Szöke, Ondraska (2), Roncevic (3), Dorn (1), Levin (1),Diakon (2), Guth (1), Hess, Hiltrop, Bayer (1), Blase, Egorov (1), Dahlmann

