SV Blau-Weiß Bochum: Die Bundesliga rückt jetzt immer näher

Bochum. Die Wasserballer von BW Bochum haben sich für das Aufstiegsturnier in die Bundesliga qualifiziert. Der Trainer will mehr. Samstag Heimspiel.

Die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum sichern sich mit einem 22:10 Sieg gegen den Tabellenführer ASC Duisburg II den zweiten Platz in der 2. Liga – und wollen jetzt über das Aufstiegsturnier unbedingt in die Bundesliga aufsteigen.

Obwohl den Bochumern wichtige Schlüsselspieler fehlten, dominierten sie von der ersten Minute an. Im ersten Viertel schossen sie gleich sieben Tore. Beste Schützen waren Vitor Pavicic Capucho und Lovro Roncevic, die beide je sechs Tore erzielten.

Trainer Charachles von Blau-Weiß Bochum: Lob und Mahnung

„Das Spiel lief von Anfang an gut, die Verteidigung war sehr gut und der Angriff sehr produktiv, wie man an Vitor und Lovro sieht. Wir können sehr zufrieden mit uns sein, müssen jetzt aber weiter dran bleiben“, sagt Bochums Trainer Evangelos Charachles.

Mit dem Sieg sind die Bochumer für das Aufstiegsturnier um den Aufstieg in die 1. Bundesliga gesetzt. Das Turnier findet vom 23. bis 25. Juni in München statt. Bis dahin stehen noch zwei Spiele für die Wasserballer an. Charachles will sich auch nicht auf dem sicheren zweiten Platz ausruhen: „Wenn die Kombination mit den Ergebnissen am Ende stimmt, ist die Zweitliga-Meisterschaft für uns noch drin. Und wenn wir uns die Meisterschaft holen können, wollen wir sie auch.“

Blau-Weiß bleibt damit auf Erfolgskurs. Die Frauen sicherten sich jüngst die Bronzemedaille der Deutschen Meisterschaft.

Der nächste Zweitliga-Gegner der Bochumer Männer ist der SV Lünen 08. Das Spiel findet an diesem Samstag, 10. Juni, um 18 Uhr im Bochumer Wiesentalbad statt.

So lief das Spiel: ASC Duisburg II - SV Blau-Weiß Bochum 10:22

Viertel: 4:7, 3:4, 2:7, 1:4

Bochum: Szöke, Chernykh, Roncevic (6), Dorn (3), Levin (4), Diakon (1), Pavicic Capucho (6), Bongartz, Hiltrop, Hess (2), Mukha

