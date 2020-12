Basketball - 2. Liga ProB Sparkassen Stars Bochum setzten sich in Iserlohn durch

Bochum Das Spiel in Iserlohn war die erwartet harte Aufgabe für die Sparkassen Stars Bochum. Bis tief ins vierte Viertel war das Spiel knapp.

Zum Abschluss des Jahres stand für die VfL Sparkassen Bochum in der 2. Liga ProBdas Spiel bei den Iserlohn Kangaroos an. Es war das erwartet schwere Spiel. Am Ende gewannen die Bochumer mit 105:97 (55:55) und gehen als Tabellenführer ins neue Jahr.

So spielt ein Spitzenreiter. Das konnten die Bochumer hinterher durchaus selbstbewusst behaupten. Das Team von Trainer Felix Banobre hatte sich in Iserlohn lange schwer getan. Die Iserlohner hatten wie von Banobre vorher festgestellt viel Qualität und sie sichtlich Spaß daran, sich mit dem derzeit besten Team der Nordstaffel der ProB zu messen und es zu ärgern. Sie hielten das Spiel lange offen. Sie konnten das Spiel lange offen gestalten, weil die Bochumer in der Defensive zu viel zuließen. Erst im letzten Viertel wurde das entscheidend besser.

Bochum mit schwacher Defensive

Immer wieder hatten die Iserlohner Toni Postran und Moritz Hübner zu viel Platz und noch mehr Zeit. Postran brachte es auf 30 Punkte, Hübner auf ebenso starke 26 Punkte. Die beiden bekamen die Bochumer erst spät – aber noch rechtzeitig – in den Griff.

In der Defensive hatten die Bochumer nicht ihren besten Tag erwischt. In der Offensive aber lieferten sie wie bislang immer in dieser Saison ab. Sie hatten darüber hinaus eben noch einen Spieler mehr, der mehr als 20 Punkte erzielte. Niklas Geske erzielte 22 Punkte, sammelte dazu 13 Assits. Lars Kamp brachte es ebenso auf 22 Punkte, er traf dabei sechs Dreipunktwürfe und damit vier mehr als Geseke. Übertroffen wurden die beiden allerdings von Johannes Joos.

Joos ragt erneut heraus

Er hatte zuletzt bereits überragend gespielt. Gegen Iserlohn knüpfte er an die guten Leistungen an. Er brachte es auf 34 Punkte.

Dennoch fiel die Entscheidung erst spät im vierten Viertel. Vier Minuten vor dem Ende lagen die Bochumer nur mit 90:88 vorne. Dann traf Kamp einen Dreier – 93:88, gelang Geske ein Korbleger – 95:88, Joos ein Dreier 98:88. Iserlohn versuchte den Anschluss zu halten, verkürzte noch einmal auf 91:98. Als Kamp 51 Sekunden vor Ende mit seinem Dreier mit 100er-Marke knackte und auf 101:91 stellte, war es mit dem ernsthaften Widerstand der Iserlohner vorbei. Sie konnten sie schließlich darüber freuen, dass bisher erste Team der Liga zu sein, dass mit weniger als zehn Punkte gegen die Bochumer verlor.

Bochum punktgleich mit Münster vorne

Die Bochumer bleiben damit mit 14 Punkten, sieben Siegen aus acht Spielen, Spitzenreiter. Derzeit sind sie es mit der gleichen Punktzahl wie Münster. Münster aber hat zwei Spiele mehr absolviert und bereits drei Spiele verloren.

Weiter geht es für die Bochumer am 2. Januar mit dem Heimspiel gegen die ART Giants Düsseldorf. Die sind aktuell Fünfter und auch die werden den Spitzenreiter ärgern wollen.

Iserlohn – Bochum: 97:105

Viertel: 30:31, 25:24, 26:20, 16:30

Bochum: Geske (22), Bilski (2), Kamp (22), Mallory (6), Jung (3), Behr (5), Bungart, Joos (34), Dietz (9), Böther, Lang, Jasinski (2)