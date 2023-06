Bochum. Der VfL will aufsteigen, im Kader gibt es einen Umbruch. Neun gehen, sechs Zugänge stehen schon fest. Änderungen gibt es auch im Trainerteam.

Das Ziel ist die Frauenfußball-Bundesliga, das hat der VfL Bochum in dieser Woche klargestellt. Dazu sind aber zwei Aufstiege nötig: Seit drei Jahren versuchen VfL Bochums Fußballerinnen den Sprung in die zweite Liga zu meistern, in der letzten Saison verfehlten sie ihr Ziel als Tabellendritte. Jetzt geht es an die Vorbereitungen, um den Aufstieg in der Saison 23/24 endlich perfekt zu machen.

