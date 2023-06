Schulzentrum Gerthe ist fest in der Hand der Basketballer

Die Basketball NRW-3x3-Tour machte am Donnerstag Station am Schulzentrum in Bochum-Gerthe.

Bochum. Das Schulzentrum Gerthe war am Donnerstag fest in der Hand der Basketballer. 113 Teams nahmen am 3x3-Turnier der NRW-Tour beim TV Gerthe teil.

Das Schulzentrum Gerthe war am Donnerstag fest in der Hand der Streetbasketballer. 113 Teams aus ganz Nordrhein-Westfalen nahmen am Turnier der 29. NRW-3x3-Tour teil. Für Ausrichter TV Gerthe war das Turnier erneut ein voller Erfolg.

Das Freiplatzgelände an der Dreifachsporthalle des Schulzentrums Gerthe in Bochum wurde mit mobilen Korbanlagen in einen riesigen Sportplatz verwandelt. „Es ist beeindruckend mit wieviel Tempo, Fair Play und Teamgeist hier gespielt wird. Basketball ist ein vielseitiger Ballsport, und wir freuen uns, wenn wir damit Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung und Sport begeistern können“, sagte AOK-Vertriebsleiter Reinhard Koßmann von der AOK NordWest, eine der Initiatoren der Großveranstaltung.

Die Organisatoren der NRW3x3Tour, der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV), die AOK NordWest, das Land Nordrhein-Westfalen und die Sportjugend NRW hatten gemeinsam mit dem TV Gerthe Basketball vorort ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Bochums Sportdezernent Dieckmann lobt den TV Gerthe

„Es war die richtige Entscheidung, dass wir hier wieder in Bochum als Austragungsort für die NRW3x3-Tour zur Verfügung stehen. Die Vorbereitungen mit dem WBV, den vielen ehrenamtlichen Helfern und allen Förderern der Tour haben gemeinsam wieder zu diesem tollen Event geführt, sicher und verantwortungsvoll für alle Aktiven – eine tolle Erfahrung“, sagte Arnulf Tesch, Leiter der Basketballabteilung des TV Gerthe Basketball.

Bei den warmen Temperaturen waren Pausen und Schatten wichtig und nötig. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

„Diese 3x3 Tour ist ein besonderes Event, auf dem wir Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer Nationalität, ihrem Alter, ihrem Geschlecht und ihrem sozialen Milieu durch ihre Teilnahme dazu motivieren wollen, einen Teil ihrer Freizeit mit Bewegung, Spiel und Sport zu verbringen und sich bei Interesse einem Sportverein anzuschließen“, so Georg Kleine, Verbandssportlehrer des Westdeutschen Basketballverbandes.

Der Sportdezernent der Stadt Bochum, Dietmar Dieckmann, bestätigte das: „Dass die NRW-Streetbasketball-Tour wieder Halt in Bochum macht, ist ein Beweis dafür, welche hervorragende Jugendarbeit der TV Gerthe hier leistet.“

Finale der NRW-Tour findet am Samstag in Recklinghausen statt

Gespielt wurde an zwölf Körben und in verschiedenen Altersklassen mit vier Aktiven pro Team. Mitspielen konnten neben Jugendlichen und Erwachsenen auch Kinder ab dem Grundschulalter.

In den jeweiligen Altersklassen haben sich folgende Teams zum Sieg gedribbelt: Jahrgang 2009 (offene Klasse): Team 1 Seed (MGI); Jahrgang 2011 (offene Klasse): Team Lil Brothers; Jahrgang 2013 (offene Klasse): Team Lakecity Allstars; Jungen Jahrgang 2007 und jünger: Team Dunkin Donuts (MGI); Mädchen Jahrgang 2008 und jünger: Team Dreamteam; Jungen Jahrgang 2005 und jünger: Team The Team 2; Mädchen Jahrgang 2005 und jünger: Team ReckCity; Mixed (ab 16 Jahre): Team Mixed Reality; Jungen / Herren ab 16: Team Humble Bumble; Mädchen / Damen ab 16 Team Klein aber langsam; Damen: Team Klein aber langsam; Herren: Team Humble Bumble

Jeder Korb zählt: Die Teams spielten um die Teilnahme am Finale der tour. Das findet am Samstag in Recklinghausen statt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Die Tour reiste seit dem 20. Mai mit einem Dutzend mobiler Korbanlagen quer durch Nordrhein-Westfalen. Schulhöfe, Park- und Marktplätze verwandelten sich dabei in Basketball-Arenen. Das Team, das sich in seiner Altersklasse durchsetzen konnte, wurde Stadtsieger und gleichzeitig Teilnehmer beim großen Finale am Samstag, 17. Juni, am traditionellen Finalstandort in Recklinghausen. Dort werden die „NRWStreetbasketball-Champions 2023“ in den einzelnen Kategorien ausgespielt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum