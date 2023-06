„Wären an die Schmerzgrenze gegangen“: Bochum verliert Spieler innerhalb der Pro A

Bochum. Die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum verlieren Hendrik Drescher an die Eisbären Bremerhaven. Reaktionen und Statements zum Wechsel.

Der Dauerkarten-Vorverkauf bei Basketball-Zweitligist VfL Sparkassen Stars Bochum hat begonnen und nach und nach wird auch das personelle Bild klarer. Zumindest klar ist, wer nicht in der kommenden Saison in der Rundsporthalle spielt: Auch Hendrik Drescher (23) wird in der kommenden Saison nicht mehr für den Bochumer Basketball-Zweitligisten auflaufen.

Drescher verlässt Bochum nach nur einem Jahr wechselt zum Liga-Konkurrenten Eisbären Bremerhaven. Als „Wunschspieler“ mit „hervorragendem Basketball-IQ“ bezeichnet ihn Bremerhavens Headcoach Steven Key.

Bochum: Drescher machte eins seiner besten Spiele gegen die Eisbären

Drescher hat in Bremerhaven offensichtlich mächtig Eindruck gemacht: Im Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven lieferte Drescher mit 25 Punkten und sechs Rebounds eines seiner besten Spiele für Bochum ab. Im Schnitt machte der 2,04 Meter große Power Forward / Center 10,3 Punkte pro Spiel, holte 4,2 Rebounds. Die Bochumer hätten ihn gerne gehalten, waren bereit „an die Schmerzgrenze zu gehen“, wie Geschäftsführer Tobias Steinert sagt. „Trotz seines jungen Alters hat er sich sofort zu einem Leistungsträger in seiner ersten ProA-Saison entwickelt.“

Hendrik Drescher (re.) mit Bochums Headcoach Felix Banobre. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Drescher, der auch schon ein wenig Bundesliga-Erfahrung hat, wollte trotzdem den nächsten Schritt machen, was Headcoach Felix Banobre versteht: „Er war eine wichtige Säule im Team und hat sein Engagement absolut vollendet. Ich bin dankbar, dass wir Teil seiner Karriere sein durften und das er eine wichtige Rolle in unserem Spiel eingenommen hat. Insofern ist sein Wechsel zu einem Team mit Aufstiegsambitionen folgerichtig.“ Er freue sich und wünsche Drescher nur das beste, so Banobre.

Wiedersehen in der kommenden Saison

Der wird, wenn alles gut geht, in der kommenden Saison als Gegner zurückkehren. In der Abschiedsmitteilung des Klubs wird er zitiert: „Ich bedanke mich herzlichst beim gesamten Club und natürlich den Fans, die die vergangene Saison zu einer, für mich persönlich, unvergesslichen gemacht haben. Jederzeit erinnere ich mich gerne daran zurück und kann es kaum erwarten, in der kommenden Saison als Gast in der Rundsporthalle zu spielen.“

Drescher ist nach TJ Crockett und Jonas Grof der dritte Abgang, den der Verein offiziell bestätigt hat. Lars Kamp und Niklas Geske haben ihre Verträge verlängert.

