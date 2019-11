Milanka Linde lebt mit dem Paddel das „Surfer-Klischee“

Bochum. Milanka Linde (18) vom LDKC erreichte bei der DM im Stand-Up-Paddling Platz drei. Im nächsten Jahr will sie den Sprung zu den Profis schaffen.

Es ist kühl, leichte Wellen kräuseln sich auf dem Wasser und ein schwacher Wind weht über die Ruhr. Milanka Linde steht auf einem etwa 4,3 Meter langen Board, um sie herum das kalte Flusswasser. Die 18-Jährige hält ein Paddel in der Hand und rudert gegen die Strömung an. Auch in der kalten Jahreszeit trainiert sie auf dem Wasser für ihr großes Ziel: Den Profisport.„Es ist ein tolles Gefühl, auf dem Wasser zu sein“, sagt sie, als sie wieder auf dem Steg des Linden-Dahlhausener Kanu-Clubs steht, Board und Paddel unter ihrem Arm. Zuletzt erreichte sie den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Paddling.