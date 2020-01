Ein wechselhaftes Jahr für die Bochumer Volleyball-Vereine

Telstar-Männer. „Das Volleyball-Jahr 2019 war kein Gutes für die Telstar-Männer“, resümierte Lukas Kastien, der Milen Marinov Ende Februar wieder als Spielertrainer abgelöst hatte. Erst stieg Telstar aus der Regionalliga ab und dann kämpft er mit seinem Team in der Oberliga eher um den Klassenerhalt, als um den Wiederaufstieg. Dabei konnte sich die Männermannschaft zu Beginn des Jahres noch Hoffnungen auf eine weitere Saison in der Regionalliga machen, doch am Ende stand der direkte Abstieg für die Bochumer schon vor dem letzten Spiel fest. „Es hat uns Spaß gemacht, mal gegen so starke Mannschaften zu spielen. Andererseits haben wir auch gemerkt, dass für den Klassenerhalt etwas mehr gefordert gewesen wäre“, sagte Spielertrainer Kastien mit gemischten Gefühlen. Die aktuelle Spielzeit bezeichnete er als „Konsolidierungsjahr“, in dem der Aufstieg nicht angepeilt sei. Dass der Absteiger auf einem Abstiegsplatz überwintert, liegt vor allem an der fehlenden Konstanz und personellen Problemen, die sich durch die ganze Hinrunde zogen. Das Ziel für den Rest der Saison ist nicht mehr als der Klassenerhalt.

Telstar-Frauen. Auch für die Oberliga-Frauen von Telstar geht es im neuen Jahr nur darum, die Klasse zu halten. Das Team von Alessandro Manfrin befindet sich Anfang 2020 in einer ähnlichen Situation, wie vor zwölf Monaten. Damals standen die Bochumerinnen auf dem vorletzten Platz. Aufgrund einer starken Rückrunde mit zwischenzeitlich drei Siegen in Folge beendeten sie die Saison 2018/19 noch auf Platz sieben. „Am Ende waren wir zufrieden mit der Spielzeit“, sagte Spielerin Silke Bockelkamp.

Trainer Alessandro Manfrin hofft mit den Telstar-Frauen auf eine bessere zweite Saisonhälfte. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

In der aktuellen Saison hofft die Co-Kapitänin auf eine ähnlich erfolgreiche zweite Hälfte, denn Ende 2019 lag das Team auf dem Relegationsplatz. Die letzten fünf Spiele des Jahres verlor Telstar allesamt. Vor allem die Verletzungsprobleme haben Trainer Manfrin und seinen Spielerinnen Probleme bereitet. Dazu kam, dass vor der Spielzeit viele Spielerinnen dazukamen und die Eingewöhnung Zeit braucht. „Es erinnert viel an die vergangene Saison“, so Bockelkamp. „Aber wir sind optimistisch, dass wir wieder den Klassenerhalt schaffen.“

Telstar II-Frauen. Die Situation der Zweitvertretung der Telstar-Frauen Anfang 2020 ähnelt zwar auch der vor einem Jahr, allerdings in positiver Weise. Wieder überwintert Michael Beckeboms Team in der Spitzengruppe der Verbandsliga, diesmal als Zweiter, aber jetzt möchte es Telstar II besser machen, als in der Saison 2018/19. Obwohl man die Spielzeit auf dem Relegationsplatz beendete, gelang der Aufstieg in die Oberliga nicht. In der Relegation scheiterten die Bochumerinnen an Hörde II und Aasee II. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Jahr 2019“, so Beckebom, da seine Mannschaft eine starke Hinrunde 2019/20 gespielt habe. Die ersten sechs Partien gewann das Team, darunter war auch ein Drei-Satz-Erfolg im Derby gegen den TB Höntrop. „In 2020 ist alles möglich. Wir können aufsteigen, aber das ist von vielen Faktoren abhängig“, sagte der Trainer. Wie auch in den Jahren zuvor sei der Aufstieg aber nicht das Ziel.

TB Höntrop. Auch das andere Bochumer Team in der Frauen-Verbandsliga spielte in der Rückrunde 2018/19 lange um den Aufstieg mit. Am Ende erreichte der TB Höntrop mit dem dritten Platz das beste Ergebnis des Vereins. Ein möglicher Aufstieg scheiterte vor allem an den Spielen gegen die Absteiger, in denen der Turnbund entscheidende Punkte liegen ließ. Trainer Christian Klomfaß sah nach der erfolgreichen Saison den richtigen Zeitpunkt, um aufzuhören. Für ihn übernahm sein bisheriger Co-Trainer Sebastian Ritter, der selbst noch aktiv bei Eintracht Grumme spielt. „2019 war das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte“, so der neue Trainer. Die erste Hälfte der Saison 2018/19 würde allerdings einen „bitterer Beigeschmack“ hinterlassen. Viele Spielerinnen verließen Höntrop im Sommer ganz oder verpassten Teile der Hinrunde, dazu kamen krankheits- oder verletzungsbedingte Ausfälle. Ende 2019 lag der Turnbund auf dem sechsten Platz. Mit zwei Siegen zum Jahresabschluss konnten sich die Höntroperinnen zwar etwas befreien, mehr als ein Platz im (oberen) Mittelfeld ist aber nicht angepeilt.

33. Norbert-Beil-Gedächtnisturnier. Nicht nur für die erste Frauenmannschaft des TB Höntrop war das vergangene Jahr erfolgreich, sondern auch in der Jugend konnte der Verein Erfolge feiern. Gleich drei männliche Jugendteams nahmen an den Westdeutschen Meisterschaften teil. Die U12 belegte den sechsten Platz, die U18 holte Rang sieben und die U20 wurde zwar Zwölfter und Letzter, qualifizierte sich aber für die NRW-Liga, die höchste Jugendklasse des Westdeutschen Volleyball-Verbandes. Dadurch stehen die Chancen gut, dass man 2020 wieder an dem Westdeutschen Meisterschaften teilnehmen darf. Auch das 33. Norbert-Beil-Gedächtnisturnier war für Höntrops Vorstand Christian Eusterfeldhaus ein voller Erfolg. „Wir waren wieder ausgebucht“, freute er sich. „Auch in der Männerklasse, die zum ersten Mal angeboten wurde, war kein Platz frei. Diese möchten wir zukünftig etablieren.“

Eintracht Grumme. Nach zwei Spielzeiten in der Oberliga ging es für die Grummer Männer nach der Saison 2018/19 wieder zurück in die Verbandsliga. Es gab zwar noch bis zum letzten Spieltag Hoffnung auf die Relegation, durch eine Tie-Break-Niederlage bei Humann Essen III wurde diese aber zunichte gemacht. „Nach der schwachen Hinrunde war klar, dass wir tief im Abstiegskampf stecken würden“, so Trainerin Karina Zuk. Am Ende sei der direkte Abstieg durch die gebrachten Leistungen verdient gewesen und man habe besonders in den engen Partien den Klassenerhalt verspielt. Vor der neuen Saison wurde der Wiederaufstieg zwar als Ziel ausgegeben, da es viele Veränderungen im Kader gab und Verletzungen dazu kamen, wurden die Erwartungen nach dem schwachen Hinrundenstart etwas zurückgeschraubt. Nach drei Siegen zum Jahresende hat die Eintracht als Zweiter aber wieder gute Chancen auf den Aufstieg.