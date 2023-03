Blau-Weiß Bochum: Nach Riesen-Pokalkampf zum Spitzenreiter

Bochum. Eine unglaubliche Aufholjagd legten die Wasserballerinnen von Blau-Weiß im DSV-Pokal hin, verpassten aber eine Medaille. Die Trainerin ist stolz.

In der Finalrunde des DSV-Pokals gingen die Wasserballerinnen des SV Blau-Weiß Bochum leer aus. Trainerin Olexandra Mironenko ist dennoch stolz auf ihr Team.

In der Finalrunde um den Pokal des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) ging es für den Bundesligisten im Düsseldorfer Rheinbad zunächst im Halbfinale gegen die Wasserfreunde Spandau 04, den späteren Pokalsieger. Mit 13:6 setzten sich die Favoritinnen aus Berlin durch. Bis zur Halbzeit konnten die Bochumerinnen noch mithalten, dann übernahm Spandau das Spiel. „Das Team hat super zusammen gespielt, es war eine richtig gute Teamleistung. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so gut mithalten können“, sagte Bochums Trainerin Olexandra Mironenko zufrieden.

9:9 nach 3:9: Blau-Weiß legt fulminante Aufholjagd hin gegen Esslingen

Im Spiel um Platz drei traf Blau-Weiß auf den SSV Esslingen, der sein Halbfinale gegen Uerdingen verloren hatte. In den ersten drei Vierteln hatte der Bundesliga-Sechste das Spiel überraschend klar unter Kontrolle, führte haushoch mit 9:3. Im letzten Viertel aber holten die Bochumerinnen noch einmal alles aus sich heraus, legten eine unglaubliche Aufholjagd hin, schafften mit einem 6:0 im Schlussabschnitt noch das 9:9.

Es folgte das „Drama“ namens Fünf-Meter-Schießen, Esslingen setzte sich durch, gewann letztlich mit 11:9. Mironenko: „Wir wurden am Anfang überlaufen und sind nicht ins Spiel gekommen, aber am Ende war ich ganz stolz auf die Mannschaft. Sie haben im letzten Viertel gegen Esslingen eine unglaubliche mentale Stärke gezeigt.“

In der Bundesliga geht es nun zum klaren Spitzenreiter Bayer Uerdingen

Viel Zeit, um sich auszuruhen, bekommen die Bochumerinnen nach diesem Turnier nicht. Das nächste Spiel steht in der Bundesliga bereits am Freitag, dem 31. März (20.30 Uhr) auswärts beim SV Bayer Uerdingen an. Blau-Weiß ist krasser Außenseiter. Uerdingen gewann das Pokal-Halbfinale mit 17:1 gegen Esslingen, verlor dann das Finale gegen Spandau 9:14. In der Bundesligist ist Bayer mit zehn Siegen aus zehn Partien klarer Tabellenführer. Blau-Weiß liegt in der Siebener-Gruppe auf dem starken Rang drei (sechs Siege, 1 Remis, 1 Niederlage) hinter Uerdingen und Spandau.

Die Fakten zu den Pokalspielen

Wfr. Spandau 04 : SV Blau-Weiß Bochum 13:6. Viertel: 2:2, 2:1, 6:2, 3:1

Bochum: Guse, Kochannek, Hohenstein (1 Tor), Khmil, Büchter, Clausmeyer, Greine (1), Manthei, Babak (1), Dimitrova (1), Stüwe (2), Dietrich, Schulz

SV Blau-Weiß Bochum: SSV Esslingen 9:11 n.5m. Viertel: 1:3, 1:4, 1:2, 6:0

Bochum: Guse, Kochannek, Hohenstein (2), Khmil, Büchter (1), Clausmeyer, Greine (2), Manthei, Babak, Dimitrova (1), Stüwe (3), Dietrich, Schulz

