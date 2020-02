Bochum. Ohne Leistungsträgerin Antonia Merkel, die am Freitag operiert wird, ist Blau-Weiß Bochum in der Wasserball-Bundesliga gegen Hannover Außenseiter.

Bei der knappen 8:10-Niederlage in Hamburg hat sich Bochums Leistungsträgerin Antonia Merkel die Schulter ausgekugelt. An diesem Freitag soll die Centerverteidigerin des Frauenwasserball-Bundesligisten operiert werden, sie droht rund sechs Wochen lang auszufallen, berichtet Trainer Frank Lerner.

Seine überaus junge Mannschaft, derzeit Tabellensechster und damit Schlusslicht der Bundesliga, steht vor einer schweren Prüfung an diesem Sonntag, wenn sich der Dritte Wassersportfreunde Hannover im Unibad vorstellt (16.15 Uhr). Denn neben dem Ausfall der Führungsspielerin Merkel hat Blau-Weiß zurzeit ja wie berichtet ein Trainingsproblem.

Bad im Wiesental ist weiterhin gesperrt

Das vereinseigene Bad im Wiesental ist nach einem Wasserrohrbruch weiterhin gesperrt, vier Trainingszeiten im Wasser fehlen Coach Lerner und seinen Spielerinnen damit allein bei der Vorbereitung auf das Hannover-Spiel. Ausgewichen sind sie auch in die Räume des Sportstudios Körperwerkstatt, wo Krafttraining und Aerobic anstanden. „Die Mädels machen es gut, sie trainieren sogar noch härter“, sagt Lerner, der selbst gar keinen unnötigen Druck aufbauen will.

Gegen Hannover, nach Spandau Berlin vielleicht der größte Titelfavorit, ist sein Team aber klarer Außenseiter. Dennoch: „Es gibt keine Ausreden. Wir werden es Hannover so schwer wie möglich machen“, sagt Lerner. Froh ist er, dass eine erfahrene Spielerin trotz Trainingsrückstandes in den Kader zurückkehrt. Marleen Zimmermann, die berufsbedingt zuletzt passen musste, ist wieder dabei.

Wiedersehen mit Adamski und Gelse

Dabei gibt es erneut ein Wiedersehen mit zwei Ex-Bochumerinnen: Lili Adamski und Carmen Gelse greifen für Hannover an. Gelse ist die Nummer zwei in der Torjägerliste der Wasserball-Bundesliga mit 24 Treffern in fünf Partien, Adamski rangiert auf Position neun mit 13 Toren. Eine Bochumerin kann da aber mithalten: Alexandra Greine behauptet mit bereits 19 Treffern Rang fünf.