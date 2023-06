Basketball: 3x3-NRW-Tour macht erneut Halt beim TV Gerthe

Die NRW-3x3-Tour macht erneut Station am Schulzentrum in Gerthe. Der TV Gerthe ist in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen Heinrich-von-Kleist-Gymnasium und Anne-Frank-Realschule Ausrichter an der Heinrichstraße.

Der TV Gerthe festigt weiter seine Position beim Basketball in Bochum. Nachdem sich zuletzt die weibliche U18 den Titel bei der Westdeutschen Meisterschaft sicherte und das Frauenteam in die Oberliga aufstieg, steht nun der nächste Höhepunkt an. Erneut richtet der Verein ein Turnier der NRW-3x3-Tour aus. Gespielt wird an diesem Donnerstag, 15. Juni, ab 14 Uhr auf dem Freiplatz und dem angrenzenden Gelände des Schulzentrums Nord an der Heinrichstraße 2.

Die NRW-3x3Tour ist das größte Basketball-Breitensport-Event in Deutschland. Es ist ein gemeinsames Projekt des Westdeutschen Basketball-Verbander, der AOK Nord/West, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Sportjugend NRW. Bochum/Gerthe ist die letzte Station der Tour, bei der sich Kinder-, Jugend-, Erwachsenen- und Schulteams messen und noch für die Finalspiele in Recklinghausen am 18. Juni qualifizieren können.

Gerthes Vorsitzender Tesch rechnet mit mehr als 360 Spielerinnen und Spielern

Gespielt wird in verschiedenen Altersklassen mit drei Aktiven und einem Wechselspieler pro Team nach den aktuellen Regeln des internationalen Basketballverbandes. Mitspielen können Jugendliche und Erwachsene. Schulteams konnten gesammelt von der Schule angemeldet werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses tolle sportliche Ereignis hier vor Ort in Bochum umsetzen können“, sagt Arnulf Tesch, der Vorsitzende des TV Gerthe. „Damit können wir vielen Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit geben, sich in diesem Wettbewerb zu messen und einen erlebnisreichen Basketballtag zu erleben.“ Mehr als 120 Teams sind gemeldet. Tesch geht daher von mehr als 360 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus.

Auch die Schulleiterinnen und -Leiter freuen sich auf das Basketball-Event

Für Michael Brass, den Schulleiter des Heinrich-von-Kleist-Gymnasiums, gehört das Turnier längst zum Schulalltag. „Wir freuen uns sehr, dass der TV Gerthe als Kooperationspartner unserer Schule nach 2019, 2021, 2022 zum vierten Mal die Tour auf unser Schulgelände holen konnte und wir wieder viele Aktive begrüßen können.“

Auch die neue Schulleiterin der Anne-Frank-Realschule am Schulzentrum Gerthe, Christina Werner-Wellmann, freut sich auf den Tag: „Es ist ein tolles Projekt, von dem mir unser Lehrerkollegium und meine vielen aktiven Schülerinnen und Schüler schon begeistert berichtet haben und das ich gerne unterstütze.“

Finale steigt am 18. Juni in Recklinghausen

Die NRW-Basketball-Tour hat eine lange Geschichte. Sie findet seid 1994 statt. In diesem Jahr reiste die Tour vom 31. Mai bis zum 18. Juni mit einem Dutzend mobiler Korbanlagen quer durch Nordrhein-Westfalen. Schulhöfe, Park- und Marktplätze verwandeln sich dabei in Basketball-Arenen.

Das Team, das sich in seiner Altersklasse durchsetzen kann, ist Stadtsieger und gleichzeitig Teilnehmer beim großen Finale am 18. Juni am traditionellen Finalstandort in Recklinghausen. Dort werden die „NRW3x3Tour-Champions 2023“ in den einzelnen Kategorien ausgespielt.

