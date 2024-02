Bochum. Die Wasserballerinnen des SV Blau-Weiß Bochum verlieren beim Jahresauftakt und zeigen Probleme, die sie kennen. Das sagt Trainerin Myronenko.

Die Wasserballerinnen des SV Blau-Weiß Bochum hatten ihren Jahresauftakt in der Bundesliga. Ihr erster Gegner war der SSV Esslingen. Trotz einer Aufholjagd in der zweiten Spielhälfte mussten die Bochumerinnen sich am Ende 12:14 geschlagen geben. Auch das Männerteam war in der Bundesliga am Ball, verlor gegen Tabellenführer Duisburg aber mit 10:17.

SV Blau-Weiß Bochum: Schwache erste Hälfte

Nach der dreimonatigen Winterpause war die Partie gegen den SSV Esslingen das erste Pflichtspiel der Bochumer Wasserballerinnen. Die Vorbereitung lief nicht optimal, nur wenige Trainingseinheiten konnten die Bochumerinnen mit allen Spielerinnen absolvieren. In der ersten Hälfte gegen Esslingen zeigten Bochums Wasserballerinnen dann auch nicht ihre gewohnte Leistung.

„Diese Niederlage ist unser Fehler. Wir konnten in der ersten Hälfte des Spiels nicht mit den Emotionen umgehen. Die Mädchen wollten schnell eine Führung herausspielen und das Ergebnis waren ungenaue Pässe und Schüsse auf das Tor zur falschen Zeit“, sagte Trainerin Oleksandra Myronenko.

Besonders im heimischen Unibad hatten die Bochumerinnen diese Startschwierigkeiten nicht zum ersten Mal. Trainerin Myronenko glaubte, dass das heimische Publikum für Nervosität in den Reihen sorgt: „Sie wollen dem Publikum beweisen, was sie können und schnelle Tore machen, dabei werden sie dann nervös.“

Wasserballerinnen des SV Blau-Weiß Bochum: Aufholjagd kommt zu spät

Die zweite Hälfte der Partie gewannen die Bochumerinnen. Das reichte allerdings nicht, um den Rückstand aus der ersten Hälfte wettzumachen. „Im dritten Abschnitt begannen die Mädchen, sich zu erholen. Unser Spiel wurde stabiler und selbstbewusster, aber uns fehlte die Zeit, um das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Leider gibt es im Wasserball keine fünften Abschnitte“, sagte Myronenko.

Besonders die Stimmung auf der Bank und die Unterstützung der Mannschaft untereinander in und neben dem Wasser habe die Mannschaft zu der Leistung in der zweiten Hälfte angespornt. Jetzt bereiten die Bochumerinnen sich auf ihren nächsten Gegner, dem ETV Hamburg vor (Sa., 24. Februar, 17.30 Uhr, Hamburg), Myronenko: „Wir müssen jetzt unsere Nervosität unter Kontrolle bringen und die Fehlpässe im ersten Viertel damit ausschalten.“

Bochumer Männerteam ohne Hoffnung gegen den Tabellenführer

Bochums Wasserballer traten am Wochenende ebenfalls in der Bundesliga an. Sie trafen auf den Tabellenführer Duisburger SV 1898 und unterlagen 10:17 Toren. „Wenn man gegen das beste Team der Liga spielt, erwartet man nicht viel, besonders wenn die Hälfte der Spieler in der Woche krank werden“, sagte Bochums Trainer Evangelos Charachles.

Für das nächste Spiel gegen den SV Bayer Uerdingen 08 hofft Charachles darauf, dass seine Spieler wieder fit sind, um richtig in die Partie zu gehen (Samstag, 24. Februar, 18.30 Uhr, Uerdingen).

Statistik: SV Blau-Weiß Bochum – SSV Esslingen 12:14

Viertel: 2:4, 2:5, 3:2, 5:3

Bochum: Guse, Kochannek, Hohenstein (2), Khmil (5), Schulz, Clausmeyer (1), Babak, Tzenov (1), Dimitrova (3), Stüwe, Hildebrand, Elsbecker

Statistik: SV Blau-Weiß Bochum – Duisburger SV 1898 10:17

Viertel: 3:5, 1:1, 1:6, 5:5

Bochum: Szöke, Ondraska, Roncevic (2), Dorn (3), Diakon (2), Guth, Hiltrop, Chernykh (1), Hess (1), Greine (1), Dahlmann

