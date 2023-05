VfL Bochums Leihspieler: Hartwig, Horn und Oermann auf Kurs

Jannes Horn (r.) stand nach viel Verletzungspech – erst beim VfL Bochum, dann in Nürnberg - in den letzten vier Partien in der Startelf des FCN.

Bochum. Oermann ist trotz einer Verletzung auf Kurs, ebenso wie Hartwig. Horn hat sich zurückgekämpft: Stand und Plan bei den Leihspielern des VfL Bochum.

Nach elf Pflichtspieleinsätzen in Folge über die komplette Distanz musste Tim Oermann erstmals passen. Wegen muskulärer Probleme verpasste der vom VfL Bochum an den Wolfsberger AC ausgeliehene Innenverteidiger das 0:0 gegen den SCR Altach. Der WAC liegt in der Qualifikationsrunde der Admiral Bundesliga in Österreich auf dem zweiten Platz von sechs Teams mit 21 Punkten.

Der VfL steht im ständigen Austausch mit Tim Oermann

Die Leihe des 19-jährigen Oermann ist ein Erfolg. Mit dem Innenverteidiger, der im Winter bis zum Saisonende für den Wolfsberger AC spielt, steht der VfL in ständigem Austausch. Zunächst kehrt er auf jeden Fall zum VfL im Sommer zurück und dürfte eine Chance erhalten. Oermanns Vertrag in Bochum läuft noch bis Juni 2026.

Hartwig liegt auf Aufstiegskurs - bereits elf Tore

Auch Luis Hartwig ist in Österreich erfolgreich, allerdings in der 2. Liga. Für den SKN St. Pölten erzielte der Angreifer bisher elf Tore und bereitete sechs vor (24 Einsätze). Hartwig stand in fünf der letzten sechs Partien in der Startelf, zuletzt gab es ein 1:1 gegen Vorwärts Steyr. Dennoch ist St. Pölten Spitzenreiter der 2. Liga. Ein Punkt dahinter liegt BW Linz, drei Punkte der Grazer AK. Nur der Meister steigt direkt auf, vier Spiele sind noch zu absolvieren. Auch mit Hartwig laufen die Gespräche. Sein Vertrag in Bochum gilt noch bis Sommer 2024.

Horn ist jetzt Stammspieler in Nürnberg

Jannes Horn hat es nach seinem Verletzungspech und Trainings-Comeback schnell in die Startelf von Zweitligist 1. FC Nürnberg geschafft. Vier Mal spielte er nun von Beginn an, drei Mal über die komplette Distanz. Horn spielte beim 3:3 gegen Kaiserslautern – wie in den Partien zuvor – den linken Innenverteidiger. Durch den späten Ausgleich des FCK bleibt Nürnberg mit 34 Punkten noch in Abstiegsgefahr, hat aber vier Punkte Vorsprung auf Bielefeld.

Der 25-Jährige Horn hat beim VfL noch einen Vertrag bis 2024. Seine Stammposition war bisher meist die des Linksverteidigers, Auch als Schienenspieler ist er einsetzbar. Mit Horn plant Bochum.

Römling hat sich bei RWE zurückgemeldet

Auch Moritz Römling hat sich nach viel Verletzungspech zurückgekämpft. Der für diese Saison an RW Essen ausgeliehene Linksverteidiger spielte vier Mal in den letzten sechs Partien von Beginn an für RWE in der 3. Liga. Römlings Kontrakt beim VfL geht noch bis 2024.

Im Fall des Klassenerhalts würde auch Lys Mousset zum VfL zurückkehren laut Vertrag. Im Winter verlieh man den teuren Fehleinkauf zum französischen Zweitligisten Nimes. Dort kommt er bisher auf neun Einsätze (1 Tor). Eine sportliche Zukunft in Bochum hat er nicht.

