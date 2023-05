VfL Bochum vor Fan-Rekord bei Hertha BSC: Anreise, Tickets, TV - alle News im Liveblog

Bochum. Der VfL Bochum greift an diesem Samstag nach dem Klassenerhalt. Mehr 10.000 Fans sind bei Hertha BSC dabei. Alle News und Infos im Liveblog.

Der VfL Bochum trifft am Samstag im Olympiastadion in der Fußball-Bundesliga auf Hertha BSC . Anstoß in Berlin ist um 15:30 Uhr. Sky überträgt das Duell im Abstiegskampf.

in der Fußball-Bundesliga auf . Anstoß in Berlin ist um 15:30 Uhr. Sky überträgt das Duell im Abstiegskampf. Die Gäste aus Bochum können den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag perfekt machen. Dazu muss ein Sieg beim Tabellenletzten her. Sollten der VfB Stuttgart beim FSV Mainz nicht gewinnen und Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt verlieren, wäre alles klar.

Mehr als 10.000 Fans werden den VfL Bochum nach Berlin begleiten. Im Olympiastadion könnte es einen neuen Bochumer Fan-Rekord in der Bundesliga geben.

Mitglieder des Berliner VfL-Fanclubs „Bochumer Botschaft“ reisen auf besondere Art und Weise an - so kommen mit dem Schiff zum Spiel des VfL Bochum bei Hertha BSC.

Showdown für den VfL Bochum: Am vorletzten Spieltag geht es für den Revierklub zum Tabellen-Schlusslicht Hertha BSC. Es steht viel auf dem Spiel. Mit einem Sieg würde Bochum die Hertha in die 2. Liga und sich selbst unter Umständen zum vorzeitigen Klassenerhalt schießen. „Eine gewisse Anspannung ist da, das ist ganz normal. Es geht in die finalen Entscheidungen. Dennoch ist auch die Vorfreude vorhanden. Wir haben uns eine tolle Ausgangssituation erarbeitet“, sagt VfL-Trainer Thomas Letsch.

"Am 20.05. alle nach Berlin!" - Die Profis des VfL Bochum hoffen auf die Hilfe ihrer Fans.

Hertha BSC gegen VfL Bochum: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Hertha BSC - VfL Bochum

- VfL Bochum Datum: Samstag, 20.05.2023

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Olympiastadion (Berlin)

Wettbewerb: 1. Bundesliga

Übertragender Sender: Sky

Begleitet werden die Profis des VfL Bochum von mehr als 10.000 Fans. Nach dem letzten Heimspiel hatten die Spieler die Fans unter dem Motto "Alle nach Berlin!" dazu aufgerufen, die Reise in die Hauptstadt anzutreten. Es könnte gar einen neuen Fan-Rekord geben. Wir berichten am Samstag rund um das Auswärtsspiel des VfL Bochum live aus Berlin.

Wir machen die Hütte voll, richtig Bock auf über 10.000 #meinVfL-Fans in der Hauptstadt



Unsere Faninfos zu #BSCBOC https://t.co/NuqUdD0GW0 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 19, 2023

Hertha BSC gegen VfL Bochum: Alle News und Infos aus Berlin im Liveblog

Die bisher meisten Fans bei einem „Auswärtsspiel“ des VfL Bochum waren beim DFB-Pokalfinale 1988. 25.000 Fans unterstützten Bochum damals im Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt. Bei einem Ligaspiel sind die 12.000 Fans, die mit dem VfL Bochum 2002 auf dem Tivoli bei Alemannia Aachen den Aufstieg feierten, bisher die Höchstzahl.. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung in Berlin. Der Ansturm von Fan-Seite ist enorm. Das wird nochmal eine Nummer größer als bei den bisherigen Auswärtsspielen“, sagte VfL-Trainer Letsch.

Hertha BSC gegen VfL Bochum: Was planen die Fanklubs?

Die Bochumer Fan-Gruppierung „Ostkurve“ hat Großes vor. Sie wird 8000 Mottoschals mit nach Berlin bringen. Die Schals sind dann am Samstag ab 12 Uhr am Treffpunkt Berlin am Coubertinplatz vor dem Gästeeingang des Olympiastadions gegen eine Spende zu bekommen.

Der Fanclub „Bochumer Botschaft“ wurde 2006 in Berlin gegründet. Foto: Bochumer Botschaft, Fanclub VfL Bochum in Berlin

Die Mitglieder des VfL-Fanclubs „Bochumer Botschaft“ werden eine besondere Form der Anreise wählen: sie kommen mit dem Schiff. Die Fahrt führt diesmal auf der Spree Richtung Westen, entlang der Museumsinsel, des Regierungsviertels, vorbei am Schloss Bellevue nach Charlottenburg. Mitfahrgelegenheiten bestehen nicht mehr. Die Fahrt ist seit zwei Wochen ausgebucht.

Was müssen Fans des VfL Bochum bei der Anreise nach Berlin beachten?

Anschrift: Olympiastadion Berlin, Coubertinplatz, 14053 Berlin.

Anfahrt mit dem PKW: über die A2 und auf dann weiter auf der A10 Richtung Hamburg (nördlicher Berliner Ring) fahren. Ausfahrt Spandau (Heerstraße/ B2/ B5) nehmen. Von der Heerstraße links in die Passenheimer Str. einbiegen.

Rund um das Olympiastadion stehen verschiedene Parkplätze zur Verfügung. Empfohlen wird der Parkplatz P07. Die Parkgebühr beträgt 7€. Die Behindertenparkplätze befinden sich auf dem Parkplatz P05.

Navi-Adresse für den PO7: Parkplatz, Passenheimer Str. 32, 14053 Berlin.

Zug: mit der S9 über den S-Bahnhof Olympiastadion.

Hertha BSC gegen VfL Bochum: Tickets und Einlass

Das Stadion öffnet zwei Stunden vor Anstoß des Spiels. Der Gästeblock befindet sich in den Blöcken G, H, J, K sowie 15 bis 17. Gästefans sollen ausschließlich den Zugang über den Einlass „Südtor“ nutzen. Es wird am Spieltag keine Tageskasse geben. Durch QR-Codes an Plakatwänden am Süd- und Osttor (welche zu dem Online-Ticketshop von Hertha BSC führen) können Tickets noch über das Smartphone gebucht werden. Tickets für den Gästeblock können nicht mehr erworben werden. In den Heimbereichen ist das Tragen von Gästefankleidung untersagt.

Hertha BSC gegen VfL Bochum live im TV

Das Abstiegsduell zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum wird am Samstag vom Bezahlsender Sky übertragen. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr, die Sky-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Ab 14 Uhr überträgt Sky allerdings schon.

Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum, steht vor einem wichtigen Spiel bei Hertha BSC. Foto: dpa

Auch im Live-Stream wird das Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

