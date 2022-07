VfL Bochum: Thomas Reis erklärt die Auswechslung von Ivan Ordets

Brixen. Der VfL Bochum gewinnt das Testspiel gegen US Lecce nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2. Neuzugang Ivan Ordets muss früh vom Platz. Das sagt Reis.

Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel im Trainingslager von Südtirol trotz eines frühen 0:2-Rückstandes gewonnen. Im Duell mit dem italienischen Erstligisten US Lecce setzte sich der Fußball-Bundesligist am Mittwoch in Brixen mit 3:2 (2:2) durch. Erst nach zwei Treffern des Gegners durch Lorenzo Colombo (13./16.) fand der VfL in die Partie und sorgte dank der Tore von Kevin Stöger (31.), Gerrit Holtmann (41.) und Silvère Ganvoula (64.) für die Wende.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? In fußball inside gibt es jede Woche die neusten Infos zu unseren großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge:

VfL Bochum: Reis lobt die Moral des Teams

VfL-Trainer Thomas Reis bilanzierte: "Wir haben in beiden Hälften eine Viertelstunde Probleme gehabt. Da haben wir dem Gegner zu viele Möglichkeiten gegeben, da waren die Abstände zu groß. Danach ging es jeweils besser. Wir haben etwas tiefer gestanden, der Gegner hat mehr Fehler gemacht. Im Großen und Ganzen war es okay. Wir wollen Spiele gewinnen, aber wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Wenn eine Mannschaft nach einem 0:2 zurückkommt finde ich das trotzdem in Ordnung."

Eine Schrecksekunde gab es nach 20 Minuten, als Neuzugang Ivan Ordets nach der ersten Trinkpause angeschlagen ausgewechselt werden musste. Doch Reis konnte nach der Partie Entwarnung geben: „Da ist alles gut. Der Muskel hat zugemacht. Der Gedanke war, dass er 45 Minuten spielt. Das Trainingspensum ist sehr hoch. Ich habe schon mehrfach betont, dass er für eine lange Zeit kein Balltraining hat. Bei uns ist das Trainingspensum jetzt sehr hoch. Wir wollten kein Risiko gehen. Mir ist es lieber, ein Spieler fängt an und die Idee ist, dass er 45 Minuten spielt, und wenn was ist, soll er sich melden, dann kann man reagieren. Wir wollen ihn bis zum Saisonstart so weit haben, dass er spielen kann. Auch wenn er dann noch nicht bei einhundert Prozent ist. Er hat sieben Monate kein Spiel gemacht, hatte zwei Monate kein Balltraining."

VfL Bochum: Reis hofft auf Ordets-Einsatz bei Bundesliga-Start

Mit Blick auf den Bundesliga-Start am Samstag (6. August, 15:30 Uhr) zuhause gegen den FSV Mainz hat der Coach noch die Hoffnung, dass der Innenverteidiger im Kader stehen wird. Seine Aussicht: "Das Ziel wird sein, dass er bis zum Start der Liga fit ist, auch wenn er nicht bei 100 Prozent sein wird. Wir wollen ihn dahin bringen, dass er einsatzfähig ist."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum