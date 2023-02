VfL Bochum: Soares wieder fit, ein Hoffnungsträger fällt aus

Danilo Soares (l.), hier im Pokalspiel gegen den BVB, ist wieder fit und bereit für das Derby des VfL Bochum gegen Schalke 04 am Samstag.

Bochum. Der VfL Bochum ist mit Soares ins Training vor dem Schalke-Spiel gestartet. Die Hoffnung auf die Rückkehr eines Leistungsträgers zerschlug sich.

Beim 0:3 in Bremen fehlten dem VfL Bochum einige Schlüsselspieler. „Die personelle Lage bessert sich etwas“, sagte Trainer Thomas Letsch am Dienstag nach der ersten Einheit vor dem brisanten Derby gegen den FC Schalke 04. Insbesondere die Rückkehr von Linksverteidiger Danilo Soares sorgte für Aufatmen. „Danilo ist wieder fit“, erklärte Letsch. Soares wird spielen am Samstag, 15.30 Uhr, wenn der Vorletzte aus Bochum das Schlusslicht aus Schalke empfängt im ausverkauften Vonovia Ruhrstadion (15.30 Uhr).