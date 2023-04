VfL Bochum: Schlüssel zum Klassenerhalt liegt in der Luft

Bochum. Diese Saison in der Bundesliga bringt für den VfL Bochum besondere statistische Werte. In einer Rubrik baute der VfL seinen Vorsprung aus.

Der Weg zum Klassenerhalt in der Bundesliga scheint beim VfL Bochum nur über die Standards zu gehen und in der Luft zu liegen. Bei den Siegen gegen Köln (2:0) und Leipzig halfen zuletzt ebenso Standards wie nun beim 1:1 in Frankfurt. Der Schlüssel dazu findet sich in einer Statistik, die VfL Bochum in dieser Saison schon länger anführt.

Kein Team hat mehr Kopfball-Duelle gewonnen als der VfL Bochum. 730 sind es nach dem 26. Spieltag. So zumindest haben es die Statistiker der Internetseite bundesliga.com gezählt. Auf Platz zwei liegt Mainz 05 mit 718, Dritter ist Union Berlin mit 682. Der VfB Stuttgart, nächster Gegner der Bochumer am kommenden Ostersonntag, liegt mit 522 gewonnenen Kopf-Duellen auf Platz elf.

Unabhängig davon werden die Bochumer ohnehin erneut jede Chance nutzen, ihre Kopfball-Stärke auszuspielen. Zuletzt verlängerten einmal Philipp Hofmann und einmal Ivan Ordets weite Einwürfe von Christopher Antwi-Adjei. Einmal staubte im Anschluss Erhan Masovic zum 1:0 gegen Leipzig ab, einmal Takuma Asano zum 1:0 gegen Frankfurt.

„Philipp Hofmann und Ivan Ordets sind mit ihrer Größe und Wucht nur schwer zu verteidigen“, sagte Trainer Thomas Letsch dazu. Hofmann ist der Bundesligaspieler, der die meisten Kopfball-Duelle gewonnen hat. Es sind derzeit 206. Bremens Niklas Füllkrug ist in dieser Rubrik Zweiter mit 147 gewonnenen Kopfball-Duellen. Ordets hat bisher 97 Kopfball-Duelle gewonnen und liegt auch in den Top-Ten.

VfL Bochum: Manuel Riemann mit starker Elfmeter-Quote

Auf der anderen Seite des Spielfeldes steht auch in dieser Saison Torwart Manuel Riemann oft im Blickpunkt. Er ist derzeit der Torwart der Liga, der die meisten Torschüsse gehalten hat: 130. Auf Platz zwei und drei hat er einen klaren Vorsprung. Das spricht zwingend für seine Qualität und gegen seine Vorderleute. Rafalf Gikiewicz vom FC Augsburg konnte – oder musste – bisher 95 Torschüsse abwehren, Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim 88.

Kein Torwart der Bundesliga sah sich in dieser Saison zudem so oft einem Elfmeter-Schützen gegenüber. Als Randal Kolo Muani vergangenen Freitag zum 1:1 traf, tat er das mit einem Strafstoß. Es war der bereits 13. der in dieser Saison gegen Bochum verhängt wurde.

Wobei fünf der 13 Strafstöße nicht reingingen. Das entspricht einer Quote von 38,5 Prozent. Andrej Kramaric (Hoffenheim), Vincenzo Grifo (Freiburg) und Christopher Nkunku (Leipzig) schafften es nicht, den Ball im Tor unterzubringen, die Bochumer verloren trotzdem.

Bis zum Rekord von Hannover 96 fehlen dem VfL Bochum noch vier Elfmeter

Zweimal half Riemann seinem Team mit einem „gehaltenen“ Elfmeter damit, ein Spiel zu gewinnen. Er hielt beim 2:1 gegen Union Berlin den von Milos Pantovic, beim 1:0 gegen Augsburg jagte FCA-Stürmer Mergim Berisha (24) einen von Simon Zoller verursachten Handelfmeter an die Querlatte, von dort ging der Ball über das Tor

Bis zum Rekord an verursachten Elfmetern aber ist es noch etwas hin. In der Saison 1985/1986 verursachte Hannover 96 17 Elfmeter – und stieg ab.

