VfL Bochum: Osterhage angeschlagen, Masovic eine Alternative

Bochum. Der VfL Bochum bangt um den Einsatz von Patrick Osterhage. Der Mittelfeldmann musste das Training abbrechen. Zwei Profis kehrten indes zurück.

Auf Matus Bero (Innenbandteilriss im Knie) muss der VfL Bochum wohl bis zum Jahresende verzichten. Patrick Osterhage übernahm seinen Job im Mittelfeldzentrum beim 0:0 in Leipzig. Doch der Einsatz des 23-Jährigen beim nächsten Bundesligaspiel am Samstag in Freiburg (15.30 Uhr/Sky) ist fraglich.

Osterhage musste das erste Training nach drei freien Tagen am Montag abbrechen. Er klagte über leichte muskuläre Probleme, die ihm schon nach dem Testspiel gegen Hannover 96 am vergangenen Donnerstag zu schaffen machten (1:3).

VfL Bochum ohne Osterhage: Das sind die Alternativen

Das wäre bitter für den VfL, denn Osterhage kommt dem bis zu seiner Verletzung gesetzten Bero in seiner Spielweise am nahesten. Nach schwacher Vorbereitung fand er zuletzt wieder in die Spur, feierte in Leipzig nach zuvor nur drei Kurzeinsätzen sein Startelf-Saisondebüt.

Kevin Stöger und Anthony Losilla sind zentral gesetzt, als dritter Mann kämen Erhan Masovic, Philipp Förster, Lukas Daschner oder Moritz-Broni Kwarteng in Frage. Viel spräche im Auswärtsspiel beim Europa-League-Klub für Verteidiger Masovic, der schon häufiger als Sechser gespielt hat.

Antwi-Adjei und Gamboa sind wieder im kompletten Mannschaftstraining

Nach Plan verlief die Vorwoche für zwei angeschlagene Profis des VfL. Christopher Antwi-Adjei und Cristian Gamboa kehrten beim Aufgalopp der Woche ins komplette Mannschaftstraining zurück. Nach dem Spiel in Leipzig trainierten sie wegen leichter Blessuren, so Trainer Thomas Letsch, nur dosiert. Weiterhin offen ist, wann Torwart Michael Esser zurückkehrt, der seit August an Knieproblemen laboriert, die konservativ behandelt werden. Niclas Thiede wird auch bei seinem Ex-Klub Freiburg die Nummer zwei hinter Manuel Riemann sein.

Takuma Asano bestreitet mit Japan an diesem Dienstag in seiner Heimat noch ein Länderspiel gegen Tunesien (12.10 Uhr MESZ). Er dürfte am Donnerstag wieder dabei sein. Auch Verteidiger Tim Oermann ist mit der deutschen U20-Nationalmannschaft am Montag noch im Einsatz und dürfte am Mittwoch wieder dazustoßen.

