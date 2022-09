VfL Bochum: Masovic kann sich erst spät bei Letsch empfehlen

Für Erhan Masovic (l.) steht mit Serbien am Dienstag das Spiel um den Sieg in der Gruppe B4 der Nations League an.

Bochum. Montag hat Thomas Letsch als neuer Trainer des VfL Bochum angefangen. Drei Spieler fehlten verletzt. Auch Masovic kann sich erst später empfehlen.

Es war den Profis des VfL Bochum durchaus anzumerken, dass da am Montag mit Thomas Letsch ein neuer Trainer an der Seite stand. Gefühlt brachten sich alle Akteure noch etwas mehr ein als zuletzt unter Thomas Reis und Interimstrainer Heiko Butscher. Der neue Mann muss seine neue Spieler erst kennenlernen, die wohlen sich beweisen und empfehlen. Mit Takuma Asano, Konstantinos Stafylidis, Dominique Heintz und Paul Grave fehlen vier Akteure noch länger. Auch Erhan Masovic kann sich bei den ersten Einheiten noch nicht in Erinnerung bringen. Er ist auf Länderspielreise.

Letsch kann sich einen seiner Innenverteidiger möglicherweise im Fernsehen anschauen. Am Dienstag, 20.45 Uhr, geht es für Masovic mit Serbien in Norwegen in der Nations League um den Sieg in der Gruppe B4 und damit um den Aufstieg in die A-Gruppen. Nach dem 4:1 der Serben gegen Schweden am vergangenen Spieltag und der gleichzeitigen 1:2-Niederlage der Norweger gegen Slowenien, ist Serbien Gruppenerster.

Gegen Schweden spielte Masovic in der Dreierkette durch. Möglich, dass er nun auch gegen Norwegen von Beginn an spielen darf. Unabhängig davon wird er erst im Verlauf des Mittwochs in Bochum zurückerwartet und wohl erst am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Dann hätte er noch zwei Einheiten, um sich für einen Einsatz im Spiel bei RB Leipzig zu empfehlen.

