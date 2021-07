VfL Bochum: Live-Talk mit Villis – wir sammeln Ihre Fragen!

Hans-Peter Villis ist der Vorstandsvorsitzende des VfL Bochum. Er ist am Mittwoch, 21. Juli, zu Gast bei „WAZ Live anne Castroper“.

Bochum / Gais. Bei „WAZ Live anne Castroper“ ist Mittwoch Hans-Peter Villis zu Gast. Leserinnen und Leser können dem VfL-Vorstandsvorsitzenden Fragen stellen.

Die Nummer eins im Pott – zumindest vorläufig – ist der VfL Bochum nach dem 3:1 im Test gegen Borussia Dortmund am Wochenende. Und die Nummer eins beim VfL ist Hans-Peter Villis, er ist der Vorstandsvorsitzende des Bundesliga-Aufsteigers. Am Mittwoch, 21. Juli (11.15 Uhr), ist Villis zu Gast bei „WAZ Live anne Castroper“.

Aufsteiger! Hans-Peter Villis beim letzten Heimspiel des VfL Bochum gegen den SV Sandhausen, im der VfL Aufstieg und Meisterschaft perfekt machte – das Aufstiegsshirt hat Villis schon in der Hand. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Die dritte Ausgabe des WAZ-Live-Talks zum VfL Bochum wird live auf den Facebook-Seiten der WAZ sowie auf waz.de übertragen. Villis stellt sich dabei den Fragen von WAZ-Reporter Ralf Ritter – beide sind aktuell mit der Bundesliga-Mannschaft des VfL im Trainingslager in Südtirol, wo Trainer Thomas Reis die Mannschaft auf den Bundesliga-Start vorbereitet.

VfL Bochum: Stellen Sie Ihre Frage an Hans-Peter Villis

Die sportlichen Aussichten in der Bundesliga werden sicher ein Thema im WAZ-Live-Talk, aber sicher auch wirtschaftliche Fragen, zum Beispiel zum neuen Hauptsponsor. Und wenn Sie eine besondere Frage an Hans-Peter Villis haben – stellen Sie sie!

