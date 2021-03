VfL Bochum: Live-Talk mit Reis - Wir sammeln User-Fragen

Bochum. Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, ist am Mittwoch (12.305 Uhr) in unserem Live-Talk zu Gast. Wir sammeln im Vorfeld Ihre User-Fragen.

Der VfL Bochum steht vor dem kommenden Spieltag in der 2. Bundesliga weiter an der Tabellenspitze. Reicht es für den Aufstieg der Bochumer? VfL-Cheftrainer Thomas Reis, der den Klub innerhalb eines Jahres aus dem Abstiegskampf an die Spitze geführt hat, ist am Mittwoch (12.30 Uhr) im Live-Talk auf waz.de zu Gast und spricht über die aktuelle Situation des VfL.

VfL Bochum: Live-Talk mit Thomas Reis - Schicken Sie uns Ihre User-Fragen!

Am Montagabend (20.30 Uhr) ist der VfL noch in Düsseldorf gefordert. Gegen die Fortuna gewann das Team von Reis das Hinspiel deutlich mit 5:0. Gelingt den Bochumern am Montag ein erneuter Erfolg, gehen sie als Spitzenreiter in die anstehende Länderspielpause.

Sie haben eine Frage an Thomas Reis? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Thomas Reis“ an wir@funkemedien.de. Am Mittwoch stellt sich der Trainer dann Ihren User-Fragen und den Fragen von Sportredakteur Ralf Ritter.