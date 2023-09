VfL Bochum: Letsch setzt gegen Truiden auf eine „Super-Elf“

Philipp Förster, hier im Trainingslager in Gais, soll im Testspiel gegen St. Truiden nach Fingerbruch und Krankheit sein Comeback geben.

Bochum. VfL Bochums Trainer Letsch setzt im Testspiel gegen Truiden auf die Profis, die zuletzt kaum spielten. Zugang Paciencia ist auf einem guten Weg.

Es gibt etliche Profis beim VfL Bochum mit Startelf-Ansprüchen, die zuletzt nur zweite Wahl waren. Im Testspiel des VfL gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden am Donnerstag (14 Uhr/LA-Platz am Stadion) werden sie sich zeigen können.

Gegen Truiden kann Letsch auf eine „Super-Elf“ setzen, wie er sagte. Denn die Spieler, die in der Bundesliga zuletzt nicht zum Einsatz kamen, sollen für den ersten Erfolg unter Letsch auf dem Leichtathletik-Platz neben dem Stadion in einem Testspiel sorgen. Darunter sind etwa gestandene Größen wie Danilo Soares, Keven Schlotterbeck, Cristian Gamboa oder Christopher Antwi-Adjei.

Trainer Thomas Letsch: „Es gibt einen brutalen Konkurrenzkampf“

Sie alle, sagte Letsch und nannte weitere Spieler wie Patrick Osterhage, Lukas Daschner oder Moritz Broschinski, zeigten im Training starke Leistungen. „Es ist kein Gerede von mir: Wir haben einen brutalen Konkurrenzkampf“, so Letsch erfreut.

Verzichten muss er auf die Nationalspieler Takuma Asano, Matus Bero und Tim Oermann. Erhan Masovic fällt wie berichtet nach einer kleinen Nasen-OP aus. Der Eingriff sei gut verlaufen, sagte Letsch. Der Verteidiger soll am Montag wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren, früh genug vor dem nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 16. September (18.30 Uhr, Ruhrstadion).

Paciencia trainiert individuell - Einstieg ins Mannschaftstraining für Montag geplant

So ist auch der Plan bei Zugang Goncalo Paciencia. Der Portugiese trainierte in seinen ersten Einheiten beim VfL Bochum wie geplant individuell. Er habe ein „positives Feedback“ erhalten, erklärte der Trainer. Letsch rechnet damit, dass der neue Stürmer am kommenden Montag erstmals komplett im Mannschaftstraining dabei ist. Gegen Truiden spielt er wie berichtet noch nicht.

Moritz-Broni Kwarteng soll gegen Truiden erstmals in einem Testspiel zum Einsatz kommen für den VfL Bochum, allerdings nicht von Beginn an. Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Ausfallen wird weiterhin Torwart Michael Esser, der konservativ am Knie behandelt wird. Seine Rückkehr ist noch offen. Im Tor wird gegen St. Truiden Niclas Thiede Spielpraxis erhalten, ebenso wie am Dienstagabend im Spiel der U21 gegen Türkspor Dortmund.

Förster gibt sein Comeback und Kwarteng sein Kurz-Debüt

Philipp Förster steht vor seinem Comeback, er soll möglichst durchspielen, so Letsch. Moritz-Broni Kwarteng zählt indes nicht zur Startelf, soll aber im Laufe der Partie sein Debüt geben für den VfL Bochum. Nach langer Verletzungspause soll er rund 30 Minuten zum Einsatz kommen.

St. Truiden wird seit diesem Sommer von Thorsten Fink trainiert, dem Ex-Wattenscheider und Bayern-Profi. Die Belgier liegen nach sechs Spieltagen in der Jupiler League mit acht Punkten auf Rang zehn im soliden Mittelfeld.

