VfL Bochum VfL Bochum: So schlagen sich die Leihspieler Oermann, Römling, Mousset und Co

Bochum. Jannes Horn ist verletzt, Tim Oermann gesetzt, Luis Hartwig trifft und Lys Mousset spielt. So schlagen sich die Leihspieler des VfL Bochum.

Für Jannes Horn bleibt es eine ungewohnt unruhige Zeit. Der Außenverteidiger wurde vom VfL Bochum für die zweite Saisonhälfte an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Kurz nach seinem Wechsel verletzte er sich im Nürnberger Trainingslager am Knie, seitdem fehlt er verletzt. Nun hat er in Nürnberg einen neuen Trainer. Markus Weinzierl wurde am Montag freigestellt, Dieter Hecking hat übernommen. Deutlich ruhiger läuft es für Tim Oermann beim Wolfsberger AC.

Der junge Innenverteidiger des VfL Bochum ist ebenso bis zu Ende dieser Saison ausgeliehen. Beim österreichischen Bundesligisten kam er in beiden Spielen des Jahres über 90 Minuten zum Einsatz. Er spielte beim 1:2 gegen den Vierten WSG Tirol ebenso durch wie beim 3:0 bei SK Austria Klagenfurt. Oermann spielte jeweils in der Mitte einer Dreierkette.

Am nächsten Spieltag, 26. Februar, geht es für Wolfsberg gegen Rapid Wien. Noch sind für Wolfsberg die Playoff-Plätze in Reichweite. Das Team des ehemaligen VfL-Trainers Robin Dutt ist Neunter mit 20 Punkten, Austria Wien als Sechster auf dem letzten Playoff-Platz hat 23 Punkte.

VfL Bochum: Luis Hartwig führt mit St. Pölten die Tabelle an

VfL-Angreifer Luis Hartwig ist ebenfalls in Österreich aktiv. Er wurde von Bochum an den Zweitligisten SKN St. Pölten ausgeliehen. Auch für Hartwig läuft es gut. St. Pölten ist Tabellenführer, hat das mit einem 4:0 in Amstetten bestätigt. Hartwig bereitete zwei Tore vor, erzielte ein Tor selber. Es war sein achtes Saisontor. Weiter geht es für St. Pölten in der Liga am Sonntag, 26. Februar, mit dem Spiel bei Sturm Graz II.

Moritz Römling, ausgeliehen an den Drittligisten Rot-Weis Essen, kommt nicht über die Reservistenrolle hinaus. In den vergangenen drei Spielen schaffte es der junge Außenverteidiger nicht in den Spieltagskader.

Lys Mousset ist von Bochum an den französischen Zweitligisten Nimes ausgeliehen. In der Vorwoche wurde Mousset beim 1:1 gegen Rodez eingewechselt, er bereitete das 1:1 vor. Nun stand für Nimes das Spiel gegen den Abstiegskontrahenten Saint-Etienne an. Mousset stand in der Startformation, Nimes verlor mit 1:2.

