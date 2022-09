VfL Bochum jubelt mit Armel Bella Kotchap über Länderspiel-Debüt

Bochum. Armel Bella Kotchap gab am Montagabend sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Sein Ex-Klub VfL Bochum war besonders stolz.

Diesen Abend wird Armel Bella Kotchap so schnell wohl nicht mehr vergessen. Etwas überraschend wurde der 20-Jährige in der vergangenen Woche für die beiden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn und in England nominiert. Verweilte der Innenverteidiger beim 0:1 gegen Ungarn noch durchgehend auf der Bank, durfte sich Bella Kotchap am Montag über sein Länderspiel-Debüt freuen: In der Nachspielzeit wechselte Bundestrainer Hansi Flick den Abwehrmann für Kai Havertz ein, immerhin rund fünf Minuten durfte Bella Kotchap im Wembley-Stadion auf dem Rasen stehen.

VfL Bochum gratuliert Armel Bella Kotchap bei Twitter

Bis zum Sommer spielte Bella Kotchap noch in der Bundesliga für den VfL Bochum, nachdem er sich zuvor seit der U17 an der Castroper Straße entwickelt hatte. Kein Wunder, dass sein Ex-Klub dementsprechend stolz war, dass mal wieder ein Spieler aus dem Bochumer Talentwerk den Weg ins Nationalteam gefunden hat. "Der nächste Bochumer Junge fürs @DFB-Team! Herzlichen Glückwunsch zum Debüt, Armel #BellaKotchap", schrieb der Klub bei Twitter.

Zehn Millionen Euro erhielt der VfL Bochum in diesem Sommer für den Wechsel Bella Kotchaps zum FC Southampton in die englische Premier League. Von Anpassungsschwierigkeiten ist dort beim Youngster nichts zu sehen. Seit dem zweiten Spieltag gehört Bella Kotchap zur Stammelf von Trainer Ralph Hasenhüttl, er verpasste seitdem keine einzige Minute. Beim 2:1-Sieg bei Leicester City bereitete er den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Ché Adams vor. Bella Kotchap ist in England rasend schnell angekommen - der Lohn folgte nun mit seinem DFB-Debüt.

Bundestrainer Hansi Flick ist von Armel Bella Kotchap angetan

Unter Bundestrainer Flick ist Bella Kotchap der siebte Debütant. Zuvor liefen unter Flick Florian Wirtz, David Raum, Karim Adeyemi, Lukas Nmecha, Nico Schlotterbeck und Anton Stach zum ersten Mal im DFB-Trikot der A-Nationalmannschaft auf. Bella Kotchap hat derweil einen guten Eindruck beim Bundestrainer hinterlassen: "Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht, nicht nur bei uns Trainern, sondern auch bei den Spielern. Von daher war es genau richtig, ihn in dieser Länderspielphase zu sehen", sagte Flick im Laufe des Lehrgangs. Womöglich springt der Innenverteidiger nun sogar noch auf den WM-Zug auf.

