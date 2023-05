VfL Bochum hält Schalke auf Distanz: So stehen die Chancen vor dem Endspiel

Berlin. Der VfL Bochum feiert das späte 1:1 bei Hertha BSC wie einen Sieg. Wie es mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag klappen kann.

Marc Lettau hatte nach dem Spiel gegen die Hertha, dem so wichtigen 1:1 für den VfL Bochum, seinen trockenen Humor nicht verloren. Der Sportdirektor war beim Tor von Keven Schlotterbeck wie die gesamte Bank des VfL Bochum auf das Spielfeld gelaufen. „Weit gekommen bin ich nicht“, sagte er. „Ich bin gefoult worden. Meine Hose ist dreckig geworden.“ Wenn der Punktgewinn am Ende zum Klassenerhalt der Bochumer beiträgt, könnte die verschmutzte Hose vielleicht sogar noch einen besonderen Platz in der Geschichte dieser Saison des VfL Bochum bekommen. Das eben auch, weil die Bochumer Fans wahrscheinlich einen neuen Vereinsrekord aufgestellt haben. Es werden mehr als 12.000 Fans gewesen sein, die im Olympiastadion für den VfL Bochum waren. 12.000 Fans waren es zuletzt vor vielen Jahren, als Bochum in Aachen mal wieder den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Nun geht es um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Das war beiden Teams mehr als deutlich anzumerken.