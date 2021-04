VfL Bochum gibt Stürmer Luis Hartwig den ersten Profivertrag

Bochum. Mitten im Aufstiegsrennen setzt der VfL Bochum ein Zeichen. Er gibt Nachwuchsstürmer Luis Hartwig (18) aus Witten den ersten Profivertrag.

Die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga geht auf die Zielgeraden. Beim VfL Bochum müssen, nein, wohl eher, dürfen sie zweigleisig planen. Auf dem Weg dahin bindet der Zweitliga-Spitzenreiter nun einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen langfristig. Stürmer Luis Hartwig (18) hat seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben.

Seit sechs Jahren ist Hartwig bereits beim VfL. 2015 wechselte er vom SV Bommern 05 aus Witten in das Talentwerk des VfL. In dieser Saison sammelte er bereits die ersten Zweitliga-Minuten. In der Hinrunde wechselte Trainer Thomas Reis ihn für die Schlussphase in der Partie beim SV Sandhausen ein. Sein Kontrakt läuft bis zum 30. Juni 2024.

Zwei Spiele für U19-Nationalmannschaft

„Luis Hartwig hat sich als variable Offensivkraft erwiesen“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer/Sport beim VfL. „Eigene Spieler zu entwickeln und mit der Perspektive auszubilden, den Sprung in den Lizenzbereich zu schaffen, gehört zu unserer Vereinsphilosophie. Das Talentwerk leistet diesbezüglich hervorragende Arbeit.“

Hartwig hat bislang in den höchsten deutschen Jugend-Leistungsklassen seine Stürmerqualitäten bewiesen. In der U17-Bundesliga West traf er in 26 Einsätzen 18 Mal, in der U19-Bundesliga West in 23 Partien 14 Mal. Zudem hat er zwei Spiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolviert.

Hartwig: „Großer Dank an das Talentwerk“

„Ich bin glücklich, meinen ersten Profivertrag hier beim VfL unterschrieben zu haben“, sagte Hartwig. „Vom entgegengebrachten Vertrauen, der Perspektive und dem familiären Verhältnis im Verein konnte ich mir in den vergangenen sechs Jahren ein Bild machen, was mich keine Sekunde hat an meiner Entscheidung zweifeln lassen.“

Er sei sowohl Spieler als auch Fan und wolle seinen Beitrag dazu leisten, dass der VfL erfolgreich ist. „Ein großer Dank geht natürlich auch an das ganze Talentwerk, dessen Team und auch meine Mitspieler mich immer gefördert und unterstützt haben. Auch deshalb werde ich alles daran setzen, dieses Vertrauen mit Leistung und Einsatz zu rechtfertigen.“