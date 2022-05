VfL Bochum: Gänsehaut-Momente und Party pur im Ruhrstadion

Mit einem VfL-Schal in den Händen: Robert Tesche unter den Fans am Zaun nach dem 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld.

Bochum Die Fans des VfL Bochum feierten ausgiebig nach dem 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Für Robert Tesche wurde es ein ganz besonderer Abend.

Noch einmal wollte das dröhnende Feiern kein Ende nehmen. Diesmal nicht in Dortmund, sondern im „Wohnzimmer“ des VfL Bochum. Gefühlt stundenlang nach dem 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld feierten die Fans in der pickepackevollen Ostkurve mit ihren Spielern. Mit dem Bier geduschten und längst geforderten Trainer Thomas Reis. Mit der zelebrierten Vereinshymne, mit der Welle, mit Robert Tesche, mit dem Grönemeyer-Song. Arm in Arm standen die Profis vor der Ost. „Du und dein VfL“.