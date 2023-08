VfL Bochum: Fans feiern Thomas Letsch nach 1:1 gegen BVB - "gutes Gefühl"

Applaus vor der Fankurve des VfL Bochum für Trainer Thomas Letsch. Seine Mannschaft überraschte am Samstag den BVB.

Bochum. Der VfL Bochum zeigt gegen den BVB die erhoffte Reaktion und meldet sich mit einem starken 1:1 zurück. Thomas Letsch erhält viel Zuspruch.

Um 17.30 Uhr, als die Mannschaft des VfL Bochum im Ruhrstadion ihre Ehrenrunde drehte, forderten die Fans Thomas Letsch dazu auf, sich vor der Ostkurve zu zeigen. „Wir wollen den Trainer sehen!“ skandierten die Anhänger. Letsch erhörte ihre Rufe, er schritt also von der Seitenlinie in Richtung Sechzehnmeterraum. Dann brandete lauter Applaus von den Rängen auf, einige Fans sangen für Letsch nach dem 1:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund auch ein Ständchen, denn der Schwabe feierte am Samstag seinen 55. Geburtstag.