VfL Bochum - BVB: Anreise, Verkehr, Polizei, TV-Übertragung - alle News zum Revierderby im Liveblog

Es ist zwar nur das vermeintlich „kleine Derby“, aber es ist auch das einzige Ruhrpottderby in der ersten Liga. Der VfL Bochum empfängt Vizemeister Borussia Dortmund und wir sprechen darüber. Auf wen wird es im Derby ankommen? Und was für ein Spiel können wir erwarten? Unter anderem darüber diskutieren unsere Experten, VfL-Reporter Ralf Ritter und BVB-Reporter Christian Woop, zusammen mit Moderator Timo Düngen.

Bochum. Der VfL Bochum trifft am Samstag (15:30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga auf den BVB. Alle Infos zum Revierderby gibt es hier im Liveblog.

Am zweiten Bundesliga-Spieltag stehen sich der VfL Bochum und Borussia Dortmund gegenüber. Anstoß am Samstag im Ruhrstadion ist um 15:30 Uhr. Das Spiel ist ausverkauft.

Im Free-TV ist das Revierderby VfL Bochum gegen BVB nicht zu sehen. Der Bezahlsender Sky überträgt ab 14:30 Uhr. Einen Live-Stream gibt es über Sky Go und die App Wow.

Die Polizei hat besondere Vorkehrungen getroffen, um Ausschreitungen zu vermeiden. „Das Polizeipräsidium ist besonders auf das Revier-Derby vorbereitet und mit entsprechenden Einsatzkräften vor Ort", sagt Polizeisprecher Marco Bischoff der WAZ.

Der BVB muss beim VfL Bochum womöglich Julian Ryerson ersetzen. In den letzten Tagen konnte der Rechtsverteidiger nicht beschwerdefrei trainieren. Giovanni Reyna fällt definitiv aus, konnte am Donnerstag aber erstmals wieder trainieren.

Zweiter Spieltag in der Fußball-Bundesliga, erstes Revierderby: Am Samstag (15:30 Uhr) trifft der VfL Bochum im ausverkauften Ruhrstadion auf Borussia Dortmund. Unter den 26.000 Zuschauern werden auch rund 3000 Fans des BVB sein. Sie hoffen darauf, dass der Favorit aus Dortmund einen weiteren Ausrutscher beim Nachbarn aus Bochum vermeidet, der mit einer 0:5-Pleite in Stuttgart denkbar schlecht in die Saison gestartet ist. Dem BVB gelang trotz mäßiger Leistung ein 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Alle News rund um das Revierderby gibt es hier im Liveblog. Bis zum Spiel wird dieser Artikel regelmäßig aktualisiert.

VfL Bochum gegen BVB: Alle Infos zum Revierderby im Liveblog

Auf die Bochumer Polizei wartet ein herausfordernder Einsatz. Man sei aber gut vorbereitet, teilte Polizeisprecher Marco Bischoff der WAZ mit. Hinweise, dass es zu Randale unter einzelnen rivalisierenden Fangruppen kommen könnte, sollen nicht vorliegen. „Wir hoffen auf eine friedliche Veranstaltung und dass sich die Fans sportlich verhalten“, so Bischoff.

VfL Bochum gegen BVB live: Die Rahmendaten zum Derby

Begegnung: VfL Bochum - Borussia Dortmund

Datum: Samstag 26.08.2023

Anstoß: 15:30 Uhr

Ort: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

Wettbewerb: Bundesliga, 2. Spieltag

TV-Übertragung und Stream: Sky/Sky Go, Wow

VfL Bochum gegen BVB: Erneute Schlägerei soll vermieden werden

Ein warnendes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit gibt es. Am 11. Dezember 2021, wenige Stunden nach einem 1:1 zwischen dem VfL und dem BVB, trafen sich rund 300 Hooligans gegen 21 Uhr auf einem Privatparkplatz des Kemnader Stausees in der Nähe der Straße Blumenau. Dort gingen sie gewaltsam aufeinander los. Per Handy sollen sie sich zuvor verabredet haben, möglicherweise schon vor dem Spiel. Im Internet kursierte ein Video, das die Schlägerei zeigen soll. Gegen mehr als 100 Tatverdächtige wurde oder wird von Bochum aus noch ermittelt.

VfL Bochum gegen BVB: Infos zur Anfahrt und Parken

Mit dem Zug anreisende Einzelpersonen oder Kleingruppen können am Hauptbahnhof Bochum die Busse der BOGESTRA (Bochum-GelsenkirchenerStraßenbahnen AG) am Zentralen Omnibusbahnhof (Ausgang Hbf., Innenstadt rechts), oder alternativ die U-Bahnen der Linie 308/318 (vor dem Hauptausgang zwei Ebenen abwärts) nutzen, die in wenigen Minuten das Stadion erreichen. Bis zum Stadion sind es 2,4 Kilometer. Somit ist auch der Fußweg zu empfehlen. Das Stadion öffnet um 13:30 Uhr.

Für BVB-Fans, die mit dem Auto anreisen, steht das Parkhaus „Stadionring“ zur Verfügung.

Von der A40 die Ausfahrt „Stadion“ nutzen und direkt an der Ausfahrt links in das Parkhaus „Stadionring“ fahren.

Adresse: Stadionring 26, 44791 Bochum

Die Parkkosten für Pkw betragen 4 Euro. Die Bezahlung erfolgt nur bargeldlos ohne Parkschein über eine Kennzeichenerkennung.

Busse und Neunsitzer können auf dem Parkplatz neben dem Gäste-Parkhaus parken.

Die Parkgebühr beträgt 10 Euro.

Was BVB-Fans bei Einlass und Tickets beachten müssen

Der Zugang zum Gästebereich erfolgt ausschließlich über den separaten Gästeeingang. Print@Home-Tickets müssen ausgedruckt werden. Tickets auf dem Handy können am Eingang nicht gescannt werden. Im Heimbereich, also der Ostkurve, den Blöcken N1, M und M1, sowie A-D wird kein Zutritt für Gästefans gewährt.

VfL Bochum gegen BVB: Hinweise zum Verkehr

Aufgrund einer Baustelle auf der Castroper Straße zwischen Schwanenmarkt und Klinikstraße ist es derzeit nicht möglich, dass größere Gruppen (Fanmarsch) über den unteren Teil der Castroper Straße laufen. Die Polizei wird größere Gruppen bzw. einen Fanmarsch über eine alternative Route zum Stadion führen.

Trainer Thomas Letsch hat mit dem VfL Bochum zum Bundesligaauftakt eine 0:5-Klatsche beim VfB Stuttgart kassiert. Jetzt wartet der BVB. Foto: Getty

Revierderby VfL Bochum gegen BVB: Sportliche Infos zum Spiel

BVB-Trainer Edin Terzic hat sein Team am Donnerstag vor dem VfL Bochum gewarnt und erinnerte an das 1:1 in der Schlussphase der vergangenen Saison, das den Dortmundern die Meisterschaft kostete. Man wolle ein "Dortmund-Spiel" zeigen, dem Gegner demnach den eigenen Spielstil aufzwingen. Was für einen Sieg des BVB, aber auch für eine erneute Überraschung des VfL Bochum spricht, können Sie hier nachlesen:

VfL Bochum gegen BVB: Das Revierderby live im TV und Steam: Welcher Sender überträgt?

Das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und dem BVB wird vom Bezahlsender Sky übertragen. Ein Stream ist über Sky Go oder die neue App Wow verfügbar. Die Übertragung beginnt um 14:30 Uhr. Schon ab 14.00 Uhr stimmen Sky-Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer auf den Bundesliga-Samstag ein.

VfL Bochum gegen BVB im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Samstag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel VfL Bochum gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu VfL Bochum gegen BVB gibt es auch auf unserem Portal.

