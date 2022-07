VfL Bochum: Förster und Ordets verpassen den zweiten Test

Gais/Südtirol. Das Trainingslager des VfL Bochum in Gais ist fast um. Eine Einheit und ein Test stehen noch an. Einige Spieler werden das Testspiel verpassen.

Das Trainingslager des VfL Bochum in Gais in Südtirol ist fast um. Am Samstag steht noch eine Trainingseinheit an, am Nachmittag folgt der zweite Test. Erneut geht es für das Team von Trainer Thomas Reis gegen ein Serie-A-Team. Diesmal ist es Spezia Calcio, ein Team, das in der Vorsaison knapp den Klassenerhalt schaffte. Erneut wird Reis auf einige Spieler verzichten müssen.

Fehlen wird beim VfL neben den weiterhin angeschlagenen Christopher Antwi-Adjei und Danilo Soares voraussichtlich auch Philipp Förster. Er hatte im ersten Test gegen US Lecce einen Schlag auf die Wade bekommen. „Wir gehen da kein Risiko ein“, sagte Reis nach der zweiten Trainingseinheit am Freitag. „Wenn er da erneut einen Schlag draufbekommen würde, könnte es sein, dass er länger ausfällt.“

Geschont wird Ivan Ordets, der jüngst verpflichtete Innenverteidiger. Er hatte gegen US Lecce begonnen, musste nach 20 Minuten mit muskulären Problemen runter. „Ihm merkt man die hohe Trainingsbelastung an“, sagte Reis.

Mit dabei wird aber wohl Saidy Janko sein. Er hatte den größten Teil der Woche nicht mit der Mannschaft trainiert. Am Freitag war der Außenverteidiger, den Knieprobleme beeinträchtigt hatten, voll dabei.

„Auch beim ihm ist angedacht“, sagte Reis, „dass er 45 Minuten spielt. Ich hätte es gerne so aufgeteilt, dass einige eine Stunde, andere eine halbe Stunde spielen. Aber auch diesmal werden Spieler durchspielen müssen.“ Mittelfeldmann Kevin Stöger wird es nicht sein. Ihn hatte Thomas Reis gegen US Lecce durchspielen lassen.

Reis erwartet bei seinem Team eine klare Steigerung im Vergleich zum Test gegen Lecce. „Da sind teilweise die falschen Spieler in bestimmten Räumen aufgetaucht. Die Absprachen passten da nicht. Das müssen wir besser machen. Aber dafür sind solche Spiele da.“

