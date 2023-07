VfL Bochum: 1500 Fans feiern Team beim Trainingsauftakt

Bochum. Der VfL Bochum startet in die Saisonvorbereitung. Das Training im Ruhrstadion verfolgen rund 1500 Zuschauer. Vier neue Spieler sind dabei.

Es gab großen Applaus, als die Spieler des VfL Bochum am Mittwochmorgen den Rasen im Ruhrstadion betraten. Rund 1500 Fans waren gekommen, um den Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten zu verfolgen. Einen solchen Andrang hatte der Revierklub bei einem Vorbereitungsstart noch nicht erlebt. Jedes Mal, wenn die Profis beim Warmlaufen an der Haupttribüne vorbeikamen, klatschten die Zuschauer. Trainer Thomas Letsch lächelte an der Seitenlinie. Der 54-Jährige genoss ganz offensichtlich diese Atmosphäre.

Die Stimmung − das wurde auch an diesem windigen, eher kühlen Juli-Tag deutlich − ist in Bochum weiter gut, was kaum verwunderlich ist: Der VfL wird nach dem umjubelten Klassenerhalt im Mai eine weitere Saison in der höchsten Spielklasse absolvieren. Für die neue Spielzeit hat der Klub bislang sechs neue Spieler verpflichtet. Am öffentlichen Training nahmen Lukas Daschner (24/kam vom FC St. Pauli), Felix Passlack (25/Borussia Dortmund), Niclas Thiede (24/SC Verl) und Noah Loosli (26/Grasshopper Zürich) teil. Moritz-Broni Kwarteng (25/1. FC Magdeburg) war zunächst im Kraftraum, Matus Bero (27/Vitesse Arnheim) ist nach einer Länderspielreise mit der slowakischen Nationalmannschaft noch im Urlaub.

Mit diesem Personal geht der @VfLBochum1848eV in die neue Saison. Zwei, drei Spieler könnten noch hinzukommen. pic.twitter.com/MO82h3ApQK — Nils Balke-Barton (@balkeni) July 5, 2023

VfL Bochum: Mats Pannewig gehört jetzt zum Profikader

Als Rückkehrer war Moritz Römling (22) am Mittwoch dabei, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Drittligisten Rot-Weiss Essen spielte. Auch Luis Hartig (21/SKN St. Pölten) und Tim Oermann (19/Wolfsberger AC) sind jetzt aus Österreich wieder zurück beim VfL. Alle drei sollen aber wahrscheinlich entweder wieder verliehen oder abgegeben werden. Aus der Bochumer Jugend gehört nun Mats Pannewig (19) zum Profi-Kader. Mo Tolba (18) fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses noch bis Ende des Jahres aus.

Das erste Testspiel bestreitet Letsch mit seinem Team am kommenden Dienstag (18 Uhr) in Gevelsberg gegen den Oberligisten Kickers Emden. Am 15. Juli tritt der VfL beim Drittligisten SC Verl an, am 21. Juli beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Das VfL-Trainingslager in Gais/Südtirol beginnt am 23. Juli.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum