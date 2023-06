Tim Oermann kehrt selbstbewusst zum VfL Bochum zurück

Bochum. Tim Oermann sollte beim Wolfsberger AC Spielpraxis sammeln. Das klappte. Selbstbewusst kehrt er zum VfL Bochum zurück.

Das Ziel bei Leihen ist klar. Spieler, die bei ihrem Stammverein nicht ausreichend Spielpraxis bekommen, sollen sie möglichst bei einem anderen Verein sammeln. Bei Tim Oermann hat das geklappt. Der 19-jährige Innenverteidiger des VfL Bochum war in der Rückrunde an den Wolfsberger AC ausgeliehen, war dort Stammkraft. Er kehrt jetzt selbstbewusst zum VfL Bochum zurück.

Tim Oermann, wie blicken Sie auf die Saison und Ihre Leihe zurück?

Tim Oermann: Insgesamt sehr positiv. Ich denke, in der ersten Profisaison ist es wichtig, dass man sich möglichst an den Herrenbereich gewöhnt, weil es einfach nochmal eine große Umstellung ist. Ich hatte auch das Privileg, viele Spiele machen zu dürfen. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, wo ich noch Nachholbedarf habe.

Gab es Überlegungen, die Leihe beim WAC zu verlängern?

Ja, die gab es. Es war für mich eine schöne Zeit, der Verein hatte auch Interesse. Jetzt haben wir uns aber insgesamt dazu entschieden, dass ich erstmal nach Bochum zurückkehre, mich beim VfL präsentiere und dann schauen wir weiter.

Also Urlaub und dann zurück nach Bochum?

Das ist richtig. Es geht nach Mallorca und Barcelona, danach starte ich mit großer Motivation in die Vorbereitung beim VfL.

Gab es während der Zeit in Österreich Kontakt zu Trainer Thomas Letsch und Interims-Sportchef Marc Lettau? Wie ist da die Absprache mit dem VfL?

Vor allem mein Berater war in regelmäßigem Austausch mit Marc Lettau. Mit dem Trainer habe ich jetzt länger nicht gesprochen, aber mir wurde auf jeden Fall deutlich gemacht, dass ein Auge auf meine Spiele und meine Entwicklung geworfen wird. Das war für mich das Wichtigste, dass meine Leistungen anerkannt werden.

Wäre eine weitere Leihe eine Option oder soll es jetzt schon Bundesliga-Fußball in Bochum sein?

Ich mache da keinen Hehl draus, dass es mein Traum ist, für Bochum in der Bundesliga zu spielen und das auch möglichst früh, möglichst schnell. Deswegen wäre es schon mein Wunsch, in Bochum zu bleiben. Aber ich muss natürlich immer schauen, was ist für meine Entwicklung das Beste und dementsprechend handle ich auch. Das werden wir dann gemeinsam entscheiden, was die beste Option ist.

14 von 16 möglichen Spielen in der Rückrunde der österreichischen Bundesliga, alle über 90 Minuten. Worin haben Sie sich durch die Spielpraxis am meisten weiterentwickelt?

Ich denke, dass man einfach durch Spiele ein gewisses Selbstverständnis entwickelt. Das habe ich bei mir selbst gemerkt, wie ich von einer anfänglichen, leichten Verunsicherung zum Ende hin immer mehr in eine Routine kam. Immer mehr Aktionen hatte und diese mit mehr Selbstbewusstsein, mehr Leben gefüllt habe und man dadurch einfach fußballerisch erwachsener wird. Natürlich habe ich noch Fehler gemacht, die gehören dazu, aber ich denke, dass die Fehlerminimierung auch ein großer Aspekt ist.

Im März dann das Debüt in der U20-Nationalmannschaft. Wie war das, da dabei zu sein?

Das war für mich eine sehr große Ehre, weil es nicht nur mein Debüt war, sondern auch meine erste Einberufung zu einer DFB-Maßnahme insgesamt. Da kriegt man noch einmal eine andere Sichtweise auf seinen Leistungsstand. Im Vereinsfußball ist man das nicht mehr gewohnt, nur mit Jungs in deinem Alter zu spielen, sondern mit erfahreneren, abgezockteren Spielern. Bei der Nationalmannschaft hast du Teamkollegen, das merkst du im Training, die extrem talentiert sind, die ihre jugendliche Leichtigkeit rüberbringen. Das war für mich sehr lehrreich, zu sehen, wie mein Stand ist und auch ein Boost für das Selbstbewusstsein.

Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Vorbereitung und die anstehende Saison?

Ich bin in einem Stadium, in dem es hauptsächlich um Entwicklung geht. Dass ich mich persönlich - menschlich und fußballerisch – weiter entwickele und auf Vereinsebene möglichst viel Spielpraxis sammle und dem Verein möglichst viel geben kann. Um zu zeigen, dass ich im letzten halben Jahr gereift bin, erwachsener geworden bin und jetzt die nächsten Schritte gehen kann.

