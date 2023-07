Rückschlag für den VfL Bochum: Oermann ist verletzt

Gais/Südtirol. Auch Tim Oermann verpasst das Testspiel des VfL Bochum am Mittwoch gegen Spezia Calcio. Moritz Römling wird eingeflogen. Das sagt Letsch.

Rückschlag für den VfL Bochum und vor allem Tim Oermann: Der junge Innenverteidiger (19) hat sich am Dienstag verletzt und verpasst das Testspiel des Bundesligisten im italienischen Brixen am Mittwoch (18 Uhr) gegen Serie-B-Klub Spezia Calcio. „Tim hat sich nach einer blöden Bewegung verletzt. Es ist wohl eine kleinere Verletzung, die Untersuchungen laufen aber noch. Für das Testspiel fällt er aus“, erklärte Trainer Thomas Letsch.

Auch Moritz Broschinski trainierte am Vormittag weiterhin individuell wegen seiner Adduktorenprobleme. „Mo und Tim geben immer 150 Prozent, da müssen wir aufpassen. Ich gehe aber davon aus, dass Moritz Broschinski am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren kann und Samstag gegen Parma Calcio eine Option ist.“

Moritz-Broni Kwarteng muss sich gedulden, der Neuzugang des VfL Bochum trainiert weiterhin noch ohne Ball individuell. Foto: Dennis Ewert/RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Förster im Mannschaftstraining - Kwarteng muss sich gedulden

Philipp Förster absolvierte dagegen erneut das komplette Programm, erklärte selbst, dass es wieder gut laufe. Ein Einsatz im Testspiel kommt aber noch zu früh. Weiterhin nur individuell arbeitet auch Moritz-Broni Kwarteng. Letsch schloss aus, dass Kwarteng in Gais ins Mannschaftstraining einsteigen kann (Adduktoren-/Hüftprobleme). Womöglich kann er aber bald mit Ball trainieren.

Mit Oermann fällt ausgerechnet ein Innenverteidiger aus, noch ist kein Zugang eingetroffen, die Verhandlungen laufen heiß. Noah Loosli, Erhan Masovic, Ivan Ordets und U19-Talent Niko Bozickovic sollen gegen Spezia Calcio spielen. Danilo Soares ist derzeit einziger Linksverteidiger im Kader. Daher wird der genesene Moritz Römling noch am Mittwoch eingeflogen und am Abend spielbereit sein, so Letsch. Vermutlich absolviert er in dem XXL-Test über drei Mal 40 Minuten dann ein Drittel.

Maximal 80 Minuten sollen die Spieler belastet werden - drei Torhüter im Einsatz

Mindestens 40, maximal 80 Minuten sollen die Spieler gegen Spezia belastet werden, erklärte Letsch. Im rund anderthalbstündigen Training am Mittwochvormittag simulierte der Coach das Testspiel in verschiedenen Formationen, unter anderem mit der Dreierkette Masovic, Ordets und Loosli. Im Tor spielen Manuel Riemann, Niklas Thiede und Michael Esser jeweils 40 Minuten, so Letsch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum