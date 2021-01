Nächster Wechsel: VfL Bochum trennt sich von Innenverteidiger

Bochum. Sport-Geschäftsführer Schindzielorz hatte weitere Abgänge nicht ausgeschlossen. Nun steht fest: Kokovas verlässt den VfL Bochum.

Während Neuzugang Erhan Masovic eine Wohnung in Bochum bezogen hat, ist das Kapitel VfL für Stelios Kokovas vorbei. Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum tschechischen Erstligisten MFK Karvina. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt. Über die Vertragsmodalitäten machten die Klubs keine Angaben.

Kokovas wechselte 2017 vom griechischen Klub Anagennisi Kalochoriou zum VfL. Danach spielte er in der U17 und der U19. Bei den Profis konnte er allerdings nicht Fuß fassen, kam lediglich zu sechs Einsätzen in der Saison 2018/19. „Für ihn ist es schwierig geworden, da sich sowohl auf der Position des Innenverteidigers als auch auf der des linken Außenverteidigers andere in den Vordergrund gespielt haben. Angesichts dieser Konkurrenzsituation ist es für ihn das Beste, sich woanders zu beweisen", sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Zuletzt kam er im Testspiel im August gegen KFC Uerdingen zum Einsatz.

Leitsch und Bella-Kotchap in der Innenverteidigung

In der Innenverteidigung setzt Trainer Thomas Reis auf die jungen Maxim Leitsch und Armel Bella-Kotchap. Auf der Linksverteidigerposition ist Danilo Soares gesetzt. Als Alternative kommt Herbert Bockhorn infrage, der beim 2:0-Sieg in Regensburg sein Startelfdebüt auf der rechten Seite gab.

Kokovas ist der dritte Abgang in diesem Winter. Zuvor hatte der VfL schon die Eigengewächse Lukas Holtkamp und Moritz Römling an den Regionalligisten Wuppertaler SV verliehen. Dass weitere Spieler abgehen könnten, hatte Schindzielorz bereits vor dem Regensburg-Spiel angekündigt. Mit Neuzugängen rechnet er derweil nicht: "Ich glaube, wenn denn nichts Gravierendes mehr passiert, dass auf der Zugangsseite nichts mehr zu vermelden sein wird." (lo)