Marc Lettau erklärt, wie der VfL Bochum Spieler verpflichtet

Anne Castroper – der VfL-Talk: Thomas Letsch gehen die Argumente für Hofmann-Einsatz aus

Die Stürmerfrage ist nach der 3:1-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim präsenter denn je. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Pause für Philipp Hofmann? Erneut blieb der Stürmer ohne Tor und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Dann trifft der für Hofmann eingewechselte Gonçalo Paciência kurz vor dem Abpfiff. Wir diskutieren unter anderem über die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Hofmann-Einsatzes in der Startelf in der neuen Folge des VfL-Talks und blicken auf das kommende Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). © FUNKE Foto & Video

Video: FUNKE Foto & Video