Live! 3:0! Furioser VfL Bochum zerlegt die TSG Hoffenheim

Bochum. Für den VfL Bochum geht es gegen die TSG Hoffenheim um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Trainer Letsch rotiert zurück. Der Live-Ticker.

Der VfL Bochum geht an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf. Mit einem Erfolg über die TSG Hoffenheim könnten die Bochumer nach Punkten mit den Gästen gleichziehen – nach dem 1:0-Sieg des Konkurrenten FC Augsburg über Bayer Leverkusen ist der Druck, der auf beiden Teams lastet, umso größer.

Das Spiel VfL Bochum gegen TSG Hoffenheim im Live-Ticker:

VfL-Trainer Thomas Letsch hatte in den vergangenen Tagen das schwache 2:5 beim FSV Mainz 05 aufgearbeitet. Das Resultat: Für das Spiel gegen Hoffenheim nimmt der 54-Jährige gleich vier Änderungen in der Startformation vor – und zwar in jedem Teilbereich.

In der Innenverteidigung rückt Erhan Masovic, dem in Mainz sein erstes Bundesliga-Tor gelang, für Winter-Zugang Keven Schlotterbeck in die erste Elf. Pierre Kunde muss im Mittelfeld für Geburtstagskind Philipp Förster, der heute 28 Jahre alt wird, weichen. Die größten Veränderungen aber nimmt Letsch in der Offensive vor, wo zwei von drei Profis, die in Mainz gestartet waren, draußen bleiben müssen.

Letsch rotiert dabei zurück: Die etablierte Flügelzange bestehend aus Christopher Antwi-Adjei und Takuma Asano ist zurück. Dafür bleiben Simon Zoller und Gerrit Holtmann zunächst draußen.

Nach zwei Niederlagen in der Fremde winkt den Bochumern indes der vierte Heimsieg in Folge – ein frisch aufgestellter Rekord könnte damit ausgebaut werden. VfL-Trainer Letsch will den Heimvorteil gerne mitnehmen: „Hier geht es von der ersten Minute an ab, bei jeder Aktion geht das ganze Stadion mit“, sagt er. „Ich freue mich natürlich, dass wir zu Hause so gut sind. Wir dürfen es aber nicht als Selbstläufer sehen.“

So spielt der VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim: Riemann – Soares, Masovic, Ordets, Janko – Losilla, Stöger, Förster - Antwi-Adjei, Hofmann, Asano

