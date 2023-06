Ivan Ordets soll nach dem Willen des VfL Bochum in Bochum bleiben. Noch hat er das vorliegende Angebot nicht angenommen.

Fußball Bundesliga Emotionales Video: So kämpft der VfL Bochum um Ivan Ordets

Bochum. Ivan Ordets hat ein bewegendes VfL-Video auf Instagram veröffentlicht, Bochum kämpft um ihn. Arnheims Bero ist ein Kandidat fürs Mittelfeld.

Der VfL Bochum versucht derzeit alles, Ivan Ordets zu einer neuen Unterschrift zu bewegen. Weiterhin stehen die Chancen gut, dass der 30-jährige Abwehrchef nach dem Leihende auch in der kommenden Saison für den Bundesligisten spielt. Allerdings sondieren seine Berater weiterhin den Markt, noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern.

„Wir ziehen alle Register, um Ivan Ordets von einem Verbleib in Bochum zu überzeugen“, erklärte der für den Kader zuständige VfL-Direktor Marc Lettau am Dienstag gegenüber dieser Redaktion. Das gilt nicht nur für ihn und das finanzielle Angebot, das dem Ukrainer wie berichtet längst vorliegt.

Bewegendes Video auf Ordets Instagram-Account

So haben Mitarbeiter des Vereins ein emotionales Video zusammengestellt mit Spielszenen von Ordets, seinen Grätschen, seinen Zweikämpfen. Und wie er Mitspieler umarmt, sein Kind auf dem Arm trägt auf dem Rasen den Ruhrstadions, den Klassenerhalt im Trubel des Platzsturms auch mit den Fans feiert. Ordets hat das Video prompt auf seinem Instagram-Account gepostet – und bekommt reichlich positive Reaktionen, allein über 2.000 bis zum Dienstagmittag. Auch zahlreiche Mitspieler wie Anthony Losilla, Philipp Hofmann oder der nun scheidende Dominique Heintz haben ein „Gefällt mir“ hinterlassen, manche geschrieben nach dem Tenor: Bitte bleib!

Bereits zum Saisonende hatte Trainer Thomas Letsch seinen Wunsch geäußert, Ordets unbedingt halten zu wollen. Da die Fifa die Sonderregelung für in Russland spielende ausländische Profis verlängert hat, hat Ordets die freie Wahl und ist nicht mehr an seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Dinamo Moskau gebunden. Es würde schon verwundern, wenn Ordets nicht in Bochum bleiben würde.

Matus Bero von Vitesse Arnheim steht auf dem Zettel des VfL Bochum

Derweil gehen die Kaderplanungen auch in anderen Mannschaftsteilen weiter. Ein Kandidat für das zentrale Mittelfeld ist laut des slowakischen Internetportals sport.sk Matus Bero von Vitesse Arnheim, dem Ex-Klub von VfL-Trainer Thomas Letsch. Die Verbindung liegt nahe, weil Letsch ihn bestens kennt und der Vertrag des slowakischen Nationalspielers im Sommer ausläuft. Der Stammspieler von Vitesse, der seit fünf Jahren für Arnheim spielt, ist also ablösefrei.

Nach Informationen dieser Redaktion steht der 27-jährige Bero zumindest auf dem Zettel der Bochumer – wie weit oben, ist offen. Äußern will sich der Klub dazu nicht. Im Mittelfeldzentrum wird allerdings eher nach einem defensiven Mann, einem Sechser, gesucht, der perspektivisch die Rolle von Anthony Losilla einnehmen kann. Und: Es soll auch weitere an Bero interessierte Klubs geben, die zahlungskräftiger sind, darunter Birmingham City.

Im Mittelfeldzentrum ist Bochum mit Anthony Losilla, Patrick Osterhage, Kevin Stöger und Philipp Förster sowie Talent Mats Pannewig bereits ordentlich aufgestellt. Ein bis zwei Plätze wären noch frei, nachdem Pierre Kunde den VfL wieder verlassen hat und Allrounder Konstantinos Stafylidis ebenfalls nicht mehr zum Kader zählt. Auch Jacek Goralski wird den Klub im Sommer sicherlich wechseln.

