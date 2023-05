Der VfL Bochum fährt nach Bruneck – die Frage ist nur: Wann?

Bochum. Dass der VfL Bochum sein Trainingslager in Südtirol abhalten wird, ist klar. Die Frage ist: wann genau? Auch die Fans können noch nicht planen.

Der VfL Bochum wird auch in den kommenden Jahren sein Sommertrainingslager in der Ferienregion Bruneck Kronplatz in Südtirol aufschlagen. Der Club hat unlängst die bestehende Partnerschaft bis 2024 verlängert – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Und da fangen in diesem Jahr die (Termin-)Probleme dann an. Nach den Ergebnissen vom Wochenende und vor dem letzten Spieltag der Bundesliga ist noch unklar, in welcher Liga der VfL Bochum in der nächsten Saison spielen wird. Vielleicht fällt die Entscheidung darüber auch erst nach der Relegation. Der VfL Bochum geht von Relegationsplatz 16 in das Spiel gegen Bayer Leverkusen (Sa., 15.30 Uhr, Sky). Das heißt, auch die Fans des VfL können nicht planen.

Am kommenden Samstag werden alle Partien parallel ausgetragen. Für Bochum sind neben dem eigenen Spiel die Spiele der unmittelbaren Konkurrenz von größtem Interesse. Der FC Schalke 04, derzeit auf Platz 17, spielt bei RB Leipzig. Der VfB Stuttgart hat ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Der FC Augsburg muss bei Borussia Mönchengladbach antreten.

Für drei der vier Teams – Stuttgart, Bochum und Schalke – ist noch alles möglich: der direkte Klassenerhalt, der Relegationsplatz, der Abstieg. Augsburg kann maximal auf den Relegationsplatz zurückfallen. Das Team hat im Vergleich zu Schalke das deutlich bessere Torverhältnis.

Der Gegner der Relegation steht dann aber erst am Sonntag fest. Der letzte Spieltag der 2. Bundesliga findet komplett ab 15.30 Uhr statt. Klar ist, dass es entweder der FC Heidenheim, derzeit Zweiter hinter Darmstadt, oder der Hamburger SV wird.

Relegationsspiele finden am 1. und 5. Juni statt

Gespielt wird die Relegation direkt in der Woche nach den letzten Liga-Spieltagen. Das Hinspiel findet am Donnerstag, 1. Juni, beim Bundesligisten statt (20.15 Uhr), das Rückspiel dann am Montag, 5. Juni, beim Zweitligisten (20.15 Uhr).

Erst danach können die beiden beteiligten Teams exakt für die neue Saison und damit die Vorbereitung planen. Und das macht dann zeitlich schon etwas aus. Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga findet am 18. August 2023 statt, die 2. Bundesliga startet bereits drei Wochen zuvor am 28. Juli.

Entsprechend müsste/könnte sich dann auch die Ferienregion Bruneck auf den Besuch des VfL Bochum vorbereiten.

