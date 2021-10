Bestätigt: VfL Bochums Herbert Bockhorn fällt wochenlang aus

Bochum. Herbert Bockhorn vom VfL Bochum hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Comeback von Innenverteidiger Leitsch vielleicht im November.

Die spontane Befürchtung von Trainer Thomas Reis hat sich bestätigt. Herbert Bockhorn, Rechtsverteidiger des VfL Bochum, hat sich beim Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen NEC Nijmegen (5:4) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen, erklärte der Coach am Sonntag gegenüber dieser Redaktion.

Nach mehreren Untersuchungen steht damit fest, dass Bockhorn wohl zwei bis drei Wochen ausfällt und sich dann im Training erst wieder heranarbeiten muss. Bis der zuletzt mit aufsteigender Form aufwartende 26-Jährige wieder in der Bundesliga mitspielen kann, könnte die nächste Länderspielpause im November vorbei sein. Sicher verpassen wird der schnelle Außenverteidiger die Partien in Fürth (16. Oktober), gegen Frankfurt (24. Oktober), im Pokal gegen Augsburg (27. Oktober) und in Mönchengladbach (31. Oktober) verpassen.

In Fürth wird Bochum wahrscheinlich mit Gamboa verteidigen

Vielleicht ist er zum Abschluss dieser Periode zwischen den Länderspielen am Samstag, 6. November, wieder eine Option, wenn der VfL die TSG Hoffenheim im Ruhrstadion empfängt. Ansonsten würde er erst bei Bayer Leverkusen (20. November) wieder ein Kandidat für die Startelf sein.

In Fürth wird Trainer Reis vermutlich auf Cristian Gamboa setzen, der nach seiner Ellbogen-Operation Mitte August beim Testspiel ein ordentliches Comeback gab. Für 90 Minuten dürfte die Kraft allerdings noch nicht reichen. Einen dritten etatmäßigen Rechtsverteidiger aber hat der VfL nicht im Kader.

Das ist der Fahrplan bei Innenverteidiger Maxim Leitsch

Umso wichtiger wäre es, dass Innenverteidiger Maxim Leitsch wieder zum Team stößt. Der 23-Jährige fehlt seit dem Auftaktspiel in Wolfsburg am 14. August, also seit rund sieben Wochen. Im Oktober, erklärt Reis den Fahrplan, soll der unter muskulären Problemen leidende 23-Jährige weiterhin individuell trainieren, an größere Belastungen näher herangeführt und möglichst ins Mannschaftstraining integriert werden. Läuft alles gut, könnte er bei einem Testspiel in der nächsten Länderspielpause dann sein Comeback geben.

Beim Trainingsauftakt der Woche am Montag werden ein bis zwei weitere Spieler fehlen, neben den fünf Nationalspielern und länger Verletzten wie Simon Zoller (Kreuzbandriss). Robert Tesche und Christopher Antwi-Adjei waren bzw. sind angeschlagen, verpassten das Testspiel, trainierten am Wochenende individuell. Tesche wird das Mannschaftstraining am Montag noch nicht absolvieren können. Bei Antwi-Adjei ist das noch offen. Die wichtige Partie beim Schlusslicht Fürth steigt am Samstag (16., 15.30 Uhr).