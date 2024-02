Mönchengladbach. Manuel Riemann kassiert seine fünfte Gelbe Karte und fehlt dem VfL Bochum gegen Leipzig gesperrt. Nicht sein einziger Aussetzer.

Er haderte, er zauderte, er diskutierte, er gestikulierte - und er sah seine fünfte Gelbe Karte dieser Saison. Der Auftritt von Manuel Riemann am Samstag im Auswärtsspiel seines VfL Bochum bei Borussia Mönchengladbach hatte viele Facetten, vor allem negative. Er kassierte seine fünfte Gelbe Karte, warf sich den Ball selbst ins Netz - und sorgte mit seinen Ausrastern für Irritationen. Dass der Torhüter auf dem Platz gern einmal aus sich herausgeht und zuweilen auch über die Stränge schlägt, ist kein Geheimnis. Doch bei der 2:5-Pleite im Borussia-Park schadete er seiner Mannschaft, nachdem er ihr in dieser Saison so häufig schon Gutes tat.