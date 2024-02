Mönchengladbach. Weil es Verzögerungen bei der Anreise der Anhänger des VfL Bochum gibt, beginnt die Partie bei Borussia Mönchengladbach später.

Die Partie zwischen Bourssia Mönchengladbach und dem VfL Bochum beginnt am Samstagnachmittag nicht wie gewohnt um 15.30. Bereits eineinhalb Stunden vor dem geplanten Anstoß gaben die Veranstalter bekannt, dass sich der Beginn um zehn Minuten verzögern wird. Der Grund: Fans des VfL Bochum hatten Probleme bei ihrer Anreise mit der Bahn.

Weil es in der Umgebung des Bochumer Hauptbahnhofs einen Polizeieinsatz geben hat, fuhren einige Zeit keine Züge. Dabei hielten gerade wieder Züge des Regional- und Fernverkehrs in Bochum, nachdem die Strecke aufgrund von Bauarbeiten sechs Wochen gesperrt war und nur die S1 zwischen Essen und Dortmund fuhr.

+++ Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum: Hier geht es zum Live-Ticker +++

Viele Bochumer Anhänger - darunter offenbar die Ultras - waren von der Sperrung des Bochumer Bahnhofs betroffen. Aus diesem Grund verabredeten die Verantwortlichen der Vereine in Absprache mit Liga und Polizei einen verspäteten Anpfiff der Bundesliga-Partie am 23. Spieltag.

Viele Fans des VfL Bochum werden Anpfiff wohl nicht erleben

Viele Fans des VfL Bochum werden den Anpfiff wohl trotzdem nicht im Stadion erleben. In den sozialen Netzwerken, unter anderem X, berichteten mehrere Anhänger, dass sie etwa noch in Herne auf dem Bahnhof stehen würden. Der Sonderzug, der eingesetzt wurde, war zu diesem Zeitpunkt erst in Duisburg. Gut eine Stunde vor Anpfiff am Niederrhein. Wie viele Fans von den gut 4500 betroffen sind, wird sich aber erst mit Anpfiff im Borussia-Park zeigen.

Immer wieder gibt es für viele Fans Verzögerungen bei der Anreise in den Borussia-Park im Norden von Mönchengladbach. Da das Stadion weit außerhalb der Stadt liegt, fahren viele Fans mit Autos zum Stadion, was Staus auf den angrenzenden Autobahnen zur Folge hat. Auch die Anreise mit der Bahn ist oft kompliziert. Nun erwischte es die Anhänger des VfL Bochum.