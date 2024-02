Bochum. Beide Trainer müssen auf wichtige Spieler verzichten. Bei Gladbach fehlen zwei Angreifer, die im Hinspiel trafen.

Ohne sechs fährt der VfL Bochum zum Spiel bei Borussia Mönchengladbach (Sa., 15.30 Uhr/Sky). Tim Oermann und Patrick Osterhage sind ebenso wie Torwart Niklas Thiede angeschlagen, Kapitän Anthony Losilla fehlt gesperrt, dazu kommen die Langzeitverletzten Michael Esser und Mo Tolba. Damit sind die Vorzeichen vor diesem bereits zu einem der wichtigsten Spiele der Saison apostrophierten Vergleich bei beiden Teams ungefähr gleich. Auch Gladbachs Trainer Gerardo Seoane muss auf zahlreiche Spieler verzichten.

Zum Start in die Vorbereitung auf das anstehende Duell mit dem Tabellenelften sind bei Mönchengladbach derzeit weiterhin Alassane Plea (Knochenprellung), Tomáš Čvančara (Bänderriss im linken Sprunggelenk) und Florian Neuhaus (muskuläre Probleme) nicht im Training. Linksverteidiger Luca Netz war krank und hat diese Woche ebenfalls nicht trainiert.

Mit Itakura und Elvedi fehlen zwei wichtige Innenverteidiger

Auch Ko Itakura, der für das Heimspiel gegen Bochum ebenso gelbgesperrt ist wie Nico Elvedi, fehlte aufgrund muskulärer Probleme. Simon Walde hat sich eine Oberschenkelzerrung zugezogen, und Franck Honorat trat zu Wochenbeginn beim Training aus Gründen der Belastungssteuerung kürzer. Weiterhin im Aufbautraining befindet sich Keeper Jonas Omlin. Christoph Kramer und Tony Jantschke, die beide krankheitsbedingt in Leipzig nicht im Kader gestanden hatten, waren zum Start in die Trainingswoche dagegen wieder dabei.

„Natürlich schauen wir den Tatsachen ins Gesicht und wissen, dass wir punkten müssen“, so Seoane. „Dem sind sich alle bewusst. Deswegen versuchen wir, jede Woche bestmöglich zu trainieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Trotzdem ist es auch wichtig, dass wir Ruhe bewahren, noch ein bisschen näher zusammenrücken und eine gesunde Anspannung haben.“

Gladbachs Seoane fordert gesunde Aggressivität und gewisse Lockerheit

Seoane forderte eine „gute Anspannung, eine gesunde Aggressivität - aber auch eine gewisse Lockerheit“, sein Team solle nicht „ängstlich“ mit dem Ball agieren.

In den kommenden drei Wochen kommen besondere Partien auf Gladbach zu. VfL Bochum, FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln - das sind die nächsten Gegner der in der Rückserie noch sieglosen Borussen, die sich in eine schwierige Position gebracht haben. Wenn die Gladbacher gegen diese direkten Konkurrenten nicht punkten, stecken sie ganz tief im Schlamassel.

Gladbach hat sechs Punkte Vorsprung auf den 1. FC Köln

Sechs Punkte trennt das Team von Seoane nach der 0:2-Niederlage (0:1) bei RB Leipzig vom Relegationsplatz auf dem der 1. FC Köln steht. Nur noch sieben Zähler sind es auf den Vorletzten Mainz.

„Ich würde das Thema gar nicht so groß machen“, sagte Kapitän Julian Weigl in Leipzig trotz nur eines Sieges aus den vergangenen neun Spielen. „Für uns stehen jetzt auf jeden Fall drei extrem wichtige Spiele an gegen Teams, die mit unten drinstecken.“

Gegen Darmstadt enttäuschte Mönchengladbach

Teams, die aktuell genau der Kragenweite der Gladbacher entsprechen, die damit doch eigentlich nichts zu tun haben wollen. „Weil wir an uns glauben und überzeugt sind, dass der Kader besser performen kann als das, was wir derzeit an Punkten haben“, begründete das Sportchef Roland Virkus unlängst im Interview der „Rheinischen Post“.

Dass dieser Kader dies aber Woche für Woche nicht zeigt und vor allem gegen Teams, die man vermeintlich als schwächer einstuft wie zuletzt Darmstadt beim 0:0 enttäuscht, erklären die Verantwortlichen mit außerplanmäßigen Dingen. „Wir haben über die gesamte Saison kaum mal mit der gleichen Aufstellung spielen können“, sagte Virkus. Dies gilt indes für fast jeden Bundesliga-Club.

Gladbacher erinnern sich gerne an die Hinrunde

„Wenn alle Jungs zur Verfügung stehen, sind wir in der Breite besser aufgestellt als vergangene Saison. Aber wenn wir die Breite im Kader nicht zur Verfügung haben, wird es schwieriger, Stabilität in die Mannschaft zu bekommen. So etwas kann man im Vorfeld nicht planen“, sagte Virkus weiter. Trotz dieser Problematik legte der Club im Winter personell nicht nach, weil er finanziell nicht in Risiko gehen wollte.

Als weiteres Argument für die nach außen zur Schau gestellte Gelassenheit wird der Spielplan angeführt. In den ersten fünf Rückrundenspielen ging es gegen drei Spitzenteams: Bayer Leverkusen (0:0), Bayern München (1:3) und nun Leipzig (0:2). Nur ein Punkt aus diesen Spielen kann einem Team wie Gladbach passieren. Nur ein Punkt gegen Augsburg (1:2) und Darmstadt (0:0) dagegen nicht. „Wir hatten die gleiche Situation in der Hinrunde und haben dann noch 18 Punkte gemacht“, sagte Sportdirektor Nils Schmadtke dagegen.

Die Verantwortlichen versuchen das Umfeld zu beruhigen

Auch in der Hinrunde hatten die Borussen zum selben Zeitpunkt gegen diese Gegner nur zwei Punkte geholt. Eine Garantie dafür, dass es erneut so läuft, gibt es nicht. Vor allem die harmlose Offensive gibt aktuell Anlass zur Sorge: Nur ein Tor gelang in den vergangenen vier Spielen.

Die Verantwortlichen versuchen das deutlich aufgeregtere und verunsicherte Umfeld zu beruhigen. „Wir lassen uns nicht aus der Bahn bringen, von den drei Auswärtsspielen Leverkusen und München haben wir vielleicht die beste Leistung gezeigt“, sagte Trainer Seoane. Und Schmadtke meinte: „Wir wissen um unsere Stärken und werden das in den nächsten Wochen auch wieder auf dem Platz sehen.“

